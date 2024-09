Série pravdy začíná. Fotbalisté Slovácka mají před sebou tři zápasy s týmy, které patří do dolní poloviny tabulky Chance Ligy. A pokud chce hrát celek z Uherského Hradiště znovu o evropské poháry a držet se elitní šestky, musí v duelech s Karvinou, Českými Budějovice a Teplicemi vytěžit co nejvíce bodů.

„Hlavně se chceme revanšovat fanouškům za poslední utkání v Hradci Králové, kde jsme je zklamali výkonem a zejména výsledkem. Doma je chceme potěšit a utkání zvládnout vítězně,“ říká trenér Slovácka Roman West.

K tomu Havlík a spol. potřebují vstřelit góly, což se jim doposud v domácím prostředí vůbec nedaří.

Slovácko má po posledních Českých Budějovicích druhý nejhorší útok v lize, v úvodních čtyřech domácích duelech skórovalo pouze s Baníkem. Výhru 1:0 mu přinesla vlastní branka stopera Chaluše po střele Kohúta.

„Je to o zachování chladné hlavy,“ myslí si West.

„I v pohárovém utkání jsme v prvním poločase měli pět šancí. Kdybychom je proměnili, naroste nám sebevědomí, což nám ale nevyšlo. Pevně věřím, že v ligovém utkání to bude lepší. A když si nějaké šance vytvoříme, tak góly dáme,“ přeje si.

Slovácko se na sobotní duel naladilo pohárovou výhru 3:1 na hřišti Kuřimi. I když favorizovaní hosté nijak zvlášť neexcelovali, i díky dvěma brankám střídajícího Kozáka splnili povinnost a postoupili do 3. kola MOL Cupu.

Osmý tým Chance Ligy vstřelil v soutěžním utkání tři góly poprvé od začátku března.

Zato Karviná si trhla uprostřed týdne ostudu, když v domácím poháru prohrála na třetiligové Kroměříže 0:1 a v tomto ročníku MOL Cupu jako první tým z nejvyšší soutěže v soutěži skončila, což se jí ostatně stalo už loni, kdy nestačila na jiného soupeře ze třetí ligy Uničov.

„Výkon nebyl dostačující na to, abychom postoupili. Hráli jsme pomalu, nebyli jsme dost agresivní. Kroměříž jde do dalšího kola zaslouženě. Pro nás je to obrovské zklamání a ostuda, vypadnout s třetiligovým soupeřem," řekl karvinský kouč Martin Hyský.

Podle trenéra Slovácka Westa to ale pro víkendový souboj nic neznamená.

„Protože Karviná předtím zvládla domácí zápas s Jabloncem, který byl pro ně důležitý. V poháru taky prostřídala hráče, takže nehrála v sestavě, která nastoupí proti nám, takže si myslím, že to jejich výkon neovlivní,“ uvedl West.

„A tak platí to, co si říkáme vždycky, že se potřebujeme soustředit sami na sebe a podat co nejlepší možný výkon,“ pokračuje.

Sobotní duel bude velmi pikantní pro Filipa Vechetu. Reprezentant do 21 let zamířil do Karviné v rozehrané sezoně právě ze Slovácka, kde strávil většinu kariéry a nyní se poprvé v lize postaví bývalému klubu.

„Filip po tom přestupu trošičku pookřál a dává góly. Je vidět, že mu změna prostředí prospěla a je teď nebezpečný. Na něho a na Memiče si musíme dávat pozor. Musíme být v obraně velmi důslední v dostupování, abychom je nenechali střílet, uvolňovat ani zakončovat. Pokud to zvládneme, tak je to jedna z cest, které vedou k úspěchu,“ myslí si West.

Sobotní duel Slovácka s Karvinou se hraje na Městském stadionu Miroslava Valenty od šestnácti hodin.