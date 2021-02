Hosté i v deseti hru kontrolovali, neškodnému soupeři nasázeli další branky, sami ho kromě penalty k vážnější šanci nepustili. „Je to naprosto zasloužená výhra. Chválím celý tým za vynikající práci,“ uvedl po sobotním triumfu spokojený kouč Slovácka Martin Svědík. Jeho tým je v lize už třetí, před sebou má ale náročné souboje v Jablonci a doma se Slavií.

Je pro vás výhra nad Příbramí před těmito bitvami velká vzpruha?

Rozhodně. Víme, že nás v jednom týmu čekají dva těžké zápasy. Po tomto týdnu toho budou mít hráči dost (úsměv). Teď je jenom na nás, jak se s tím vypořádáme.

Pohled na tabulku je ale příjemný, že?

Odpovídám furt stejně. Pro nás je důležité, že jsme zápas v Příbrami vyhráli. To, že jsme třetí, je nějaký vývoj v tabulce. Spousta mužstev se dotahuje, tabulka je velice vyrovnaná. Poháry jsou pořád hodně daleko. Čekají nás těžší soupeři. Na druhé straně každý zápas hrajeme tak, abychom odvedli maximum a vyhráli ho. Na rozdíl od jiných mančaftů máme výhodu v tom, že na nás není žádný tlak.

Příbram jste porazili pojedenácté za sebou. Ve čtyřech z posledních pěti duelů jste jí vsřelili minimálně čtyři branky. Čím to je, že se vám na Středočechy tak daří?

Nedokážu si to vysvětlit. (úsměv) Možná je za tím štěstí, dobrý soupeř … Z domácích jsme přitom měli velký respekt, přijeli jsme sem s velkou pokorou. Příbram v posledních utkáních předváděla velice dobré výkony. Remizovala tady Plzeň, Slavia. Těsně prohrála v Českých Budějovicích, v Pardubicích dokonce vlastním gólem. Nechtěli jsme, aby nám vstřelili první gól a my museli zápas otáčet. Naštěstí jsme dali dva rychlé góly a pak si utkání pohlídali.

Souhlasíte, že vás Příbram moc neprověřila?

Úplný začátek nám nevyšel podle představ. I když dohranou standardní situací a prvním gólem jsme to rozmělnili. Od té doby mužstvo pracovalo skvěle, za to tým chválím. Dát v deseti tři góly a vyhrát 4:1, aniž by si soupeř vytvořil nějaký stálí tlak nebo šance. Nebáli jsme se hrát ani směrem nahoru, pořád jsme byli nebezpeční. Vytvořili jsme si další dvě šance.

Překvapilo vás, že jste i v deseti měli zápas pod kontrolou?

Příbrami nenahrávalo, že jsme hráli zbloku. Organizaci hry máme opravdu dobrou. Příbram se tam strašně těžko dostávala. My jsme čekali na chyby, hráli na brejky. V tom máme svoji sílu, rychlostní hráče.

Co říkáte na vyloučení Navrátila?

Podle mě v tom hrálo velkou roli obutí. Sice jsme to zvládli, ale kluci zahrábli i za něj. Navr (Navrátil – pozn. red.) jim to teď bude muset někde vrátit. Příště si musí uvědomit, že se takové věci, fauly pískají. Je to škoda, příště nám bude chybět. Ale rozhodně v tom od něj nebyla žádná záludnost. Opravdu uklouzl, neudělal to schválně.

Čím to je, že ve FORTUNA:LIZE patříte mezi nejméně faulující týmy, přesto sbíráte nejvíce karet?

Je to možná tím agresivním dostupováním. Někdy situaci špatně vyhodnotíme. Někde vyletíme, nezastavíme pohyb a už to je.