Slovácko se na hřišti ostravského celku Hlubina postaralo o nejvyšší výhru druhého kola MOL Cupu. Svěřenci trenéra Martina Svědíka rozdrtili divizní celek 8:0.

Fotbalisté Slovácka deklasovali ve 2. kole MOL Cupu divizní Hlubinu 8:0. | Foto: 1. FC Slovácko

O tři branky vedli už po prvním poločase. Ve druhé půlce nasázeli snaživému soupeři dalších pět branek a žádné překvapení nepřipustili. Tři góly vstřelil Patrik Brandner. Hattrick mohl dát i útočník Mihálik, ke dvěma zásahům ale přidal i neproměněnou penaltu.

Jak je ve Slovácku obvyklé, tak pohárový duel hodnotil asistent trenéra Jan Baránek.

„K zápasu jsme přistoupili velmi dobře až na pár momentů v první půlce. Byly tam nějaké špatné chvilky. Důležité bylo, že jsme vstřelili brzy první gól a vzápětí přidali druhý. Diváci se museli bavit. Na druhou stranu klobouk dolů před klukama z Hlubiny. Snažili se o nějakou rozehrávku, chtěli hrát fotbal a nezabetonovali to v desíti lidech na vápně. Bohužel, zápas pro ně skončil debaklem. Domácí museli běhat, my jsme dávali branky, bylo to pro ně až nedůstojné. Myslím, že jsme si utkání mohli udělat složité jedině sami.“

Na zápas přišla téměř tisícovka diváků. Hrálo se v parádní atmosféře, kousek od místa, kde Jan Baránek studoval.

„Jasně, znám to tady dobře. Na zápas přišla spousta mých známých, jsem samozřejmě rád, že jsme postoupili a nikdo se nezranil,“ uzavřel hodnocení Jan Baránek.