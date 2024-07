V úvodu utkání byly k vidění dvě velké šance. Nejprve se k zakončení zhruba z dvaceti metrů dostal Michal Trávník, ale jeho střela proletěla pouze kolem pravé tyče. Chvíli na to musel skvělý zákrok vytáhnout Tomáš Fryšták, který zneškodnil nebezpečnou hlavičku.

V 17. minutě šlo Slovácko do vedení po kombinační akci Hofmanna s Rainberkem, který přihrál míč do pokutového území, kde se ve skluzu dostal k zakončení Azevedo a poslal míč do sítě – 0:1.

Druhý poločas začal obrovskou šancí srbského týmu, jehož hráči se dostali do přečíslení a od vyrovnávací branky Slovácko zachránil Daniel Holásek, který vykopával míč z brankové čáry.

Chvíli na to mohlo naopak navýšit své vedení Slovácko, když si Okoromi našel místo ve vápně, avšak na gólmana TSC nevyzrál. Radost nepřineslo ani zakončení Filipa Vechety, který si naběhl na rohový kop, jenž zahrával Kudela, ale jeho hlavička zamířila těsně vedle.

O chvíli později se tak naplnilo nedáš, dostaneš. Srbský tým se dostal k zakončení zpoza vápna a na tečovanou střelu gólman Urban nedosáhl – 1:1.

Vedení na stranu Slovácka mohl vrátit v 83. minutě Matěj Kozák, kterého k zakončení vybídl Okoromi, ale Kozákova střela mířila pouze do míst, kde byl připravený gólman TSC.

Slovácko tak v prvním zápase na soustředění ve Slovinsku remizovalo s třetím týmem srbské ligy TSC Bačka Topola 1:1.

Není bez zajímavosti, že za áčko poprvé nastoupil gólman Alex Urban.

Fotbalisté Slovácka odehrají další přípravné utkání v sobotu 6.7. Změří síly se slovinským týmem NK Olimpija Ljubljana.

Přípravný fotbal:

FK TSC BAČKA TOPOLA - 1:FC SLOVÁCKO 1:1 (0:1)

Branka 1.FCS: Azevedo

Sestava 1.FCS (1. poločas): Fryšták, Blahút, Reinberk, Hofmann, Doski, Trávník, Kohút, Havlík, Petržela, Kvasina, Azevedo.

Sestava 1.FCS (2. poločas): Urban, Holásek, Vaško, Křišťan, Juroška, Kudela, Novotný, Siniyavskiy, Okoromi, Vecheta, Kozák.