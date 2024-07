Pro ty, co nemají permanentní vstupenku, zápas 1. kola Chance ligy vyjde poměrně draze.

Cena vstupenek je 600 Kč a 500 Kč, stejně peněz zaplatí také příznivci Slavie, kteří se chystají podpořit svůj klub a půjdou do sektoru hostů.

Děti do patnácti let mají vstupné poloviční, lístek pro mládež vyjde na 250 Kč.

„Vstupenky je nyní možné koupit online, nebo na prodejních místech společnosti Ticketportal. V den zápasu budou pokladny otevřeny dvě hodiny před výkopem utkání, tedy od patnácti hodin,“ informuje mluvčí 1. FC Slovácko Marek Jurák.

Celek z Uherského Hradiště se na nedělní start Chance Ligy naladil výhrou 4:1 nad druholigovou Viktorií Žižkov. Gólově se prosadili Havlík, Kohút, Azevedo a Blahút. Modrobílí všechny branky vstřelili v prvním poločase.

„Je to samozřejmě lepší, než kdybychom v přípravě vůbec nevyhráli. Na druhou stranu, stejně se to to nakonec láme v lize, tam se získává to sebevědomí. V přípravě máme dvě porážky, dvě remízy a jednu výhru. Kolikrát to bylo herně upracované, kostrbaté. Proti Žižkovu byl první poločas slušný, od toho bychom se měli odrazit a připravit na Slavii,“ prohlásil nový kouč Slovácka Roman West.

Ještě lépe se v generálce vedlo Slavii. Sešívaní v Ulrichsbergu přehráli Žilinu 5:1. O výhře Pražanů nad čtvrtým celkem slovenské nejvyšší soutěže rozhodl skvělý druhý poločas, Matěj Jurásek v něm nastřílel hattrick. Další góly přidali Zima a Fila.

„Soupeř byl zejména v první půli velmi dynamický, rychlý a díky lepšímu pohybu si vytvářel tlak. Jeho hra je pro nás dobrý studijní materiál do budoucna, jelikož předvedený výkon se blížil soutěžním utkáním. V úvodním poločase jsme prohrávali příliš soubojů v ofenzivní třetině, což se změnilo ve druhém dějství. Útočný trojzubec ukázal velkou kvalitu, na sebevědomí nám dodala také standardní situace, kterou jsme dobře vyřešili. Za první půli bych pochválil defenzivu, za tu druhou se k ní přidala i rozdílová ofenzivní složka,“ zhodnotil duel kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Na novou sezonu se těší. „Neskutečně. Pauza byla dostatečná, všichni si odpočinuli, stihli nasbírat síly a teď jsou připraveni porvat se za Slavii o každý metr. Všichni chtějí hrát ostré zápasy před plnými stadiony, na to se nejde netěšit. Liga měla vloni obrovskou diváckou i fotbalovou úroveň. Troufnu si říct, že letos se posuneme zase o krok výš,“ dodal Trpišovský.