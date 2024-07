Svěřenci nového trenéra Romana Westa si na podmínky nemohou stěžovat, byť počasí jim zrovna nepřeje.

Zatímco v úterý Moravany přivítalo deštivé počasí, v úterý vysvitlo slunce, ale zase se ochladilo a nepříjemně foukalo. „Ale trénovat se dalo,“ pousmál se kondiční trenér Slovácka Miroslav Mikšíček.

Petržela a spol. úterní dopoledne strávili v posilovně. Po obědě a krátkém odpočinku se vydali na hřiště, jednotku zakončili regenerací.

Pobyt ve Slovinsku si náramně užívá i Lukáš Novotný. Osmnáctiletý kapitán dorostu je nejmladším členem výpravy. Autor osmnácti branek a druhým nejlepší střelec minulé sezony Celostátní ligy dorostu podepsal profesionální smlouvu a nyní se připravuje s ligovým týmem.

„Znamená to pro mě hodně. Můžu se tady porovnávat s těmi nejlepšími a určitě je to pro mě dobrá zkušenost. Základní rozdíl je určitě ve kvalitě a intenzitě. Co se týče tréninkového procesu, tak ten je vesměs stejný, jak jsme jej měli v dorostu pod trenérem Westem. Chtěl bych se udržet v kádru a sbírat co nejvíce ligových minut,“ vyznal se v rozhovoru pro klubovou televizi Lukáš Novotný.

Odchovanec Koryčan patří mezi univerzály. I když se nejlépe cítí ve středu zálohy, hrát může na hrotu útoku i na stoperovi, kde zaskočil v úvodním přípravném utkání v Lanžhotu proti Zbrojovce Brno.

I když se stále otrkává, kabina jej přijala bez problémů. „Všichni jsou na mě hodní. Nemám si na co stěžovat,“ říká.

Když má mezi tréninky volno, tak stejně jako estonský reprezentant Vlasiy Sinyavskiy hlavně odpočívá. „Buď spím, nebo čtu knihu,“ prozrazuje krajní bek.

Fotbalisté Slovácka se chystají na středeční přípravný duel se srbským týmem FK TSC. Hrát se bude v místě soustředění, začátek zápasu byl posunutý na osmnáct hodin.