Pořádně se během podzimu v Uherském Hradišti zviditelnil. Jan Kuchta přišel v létě na hostování z pražské Slavie. Za pár dní 22 letý forvard vstřelil na Slovácku svoje první čtyři ligové branky a stal se nejlepším střelcem týmu. Už před koncem podzimu se dalo očekávat, že talentovaný útočník zamíří blíž k domovu.

Jan Kuchta | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Nějaké týmy se v průběhu podzimu už ozvaly, projevily o mě zájem. V zimní přestávce budeme se Slavií hodnotit a promýšlet, co bude pro mě zase nejlepší,“ řekl před posledním ligovým zápasem Kuchta, který odchází do Teplic.

Do přípravy se v teplickém týmu zapojí od samého úvodu. Na Stínadla míří na rok a půl dlouhé hostování ze Slavie.

„Beru to jako další posun v kariéře, moc se do Teplic těším. Trenér a vedení o mě stáli, jsem rád, že se to povedlo. Na Slovácku budu vzpomínat jenom v dobré,“ vyjádřil se k přestupu Kuchta.

Sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek v podstatě potvrdil slova mladého forvarda.

„Měli jsme s trenérem o tohoto útočníka velký zájem a jsme moc rádi, že se ho podařilo získat, protože měl několik dalších nabídek. Věříme, že se mu bude u nás dařit," řekl Vachoušek.

Jan Kuchta během podzimu v týmu Slovácka odehrál čtrnáct ligových a dva pohárové zápasy, v nichž zaznamenal pět branek a dvě gólové asistence.

Pravidelně je také součástí reprezentačních výběrů, naposledy nastupoval za tým do jednadvaceti let, předtím také za reprezentační dvacítku, devatenáctku a také osmnáctku.