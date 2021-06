Sedmadvacetiletý forvard podepsal v Polsku smlouvu na tři roky. Klub očekávanou zprávu ve středu zveřejnil na svém oficiální webu.

Trenér Slovácka Martin Svědík s odchodem důležitého hráče počítal.

Vedení moravského klubu se sice snažilo bývalého reprezentanta udržet, nabídlo mu vylepšenou smlouvu, ale nepomohla ani debata majitele Zemka s hráčem, který po sedmnácti měsících opouští Česko a vydává se na další zahraničí štaci.

Kliment si v minulosti vyzkoušel angažmá ve Stuttgartu, kam přestoupil v roce 2015 po domácím mistrovství Evropy coby nejlepší střelec. V bundesligovém celku se ale neprosadil a odešel na hostování do Bröndby.

V Kodani ožil a dostal se i do seniorské reprezentace, ale pak si vážně poranil koleno a musel se podrobit dvěma operacím. Po návratu do Stuttgartu sice s klubem prodloužil o rok smlouvu, ale působil už jen v rezervním týmu.

Nyní se upsal Wisle Krakow, která má za sebou nevydařenou sezonu. V šestnáctičlenné polské lize skončil čtrnáctinásobný šampion na třináctém místě. Od loňska působí v týmu i bývalý slávistický obránce Michal Frydrych.

Kapitánem a prezidentem Wisly je někdejší polský reprezentant Jakub Blaszczykowski. Bývalý záložník Borussie Dortmund mateřský klub loni koupil, aby ho zachránil před bankrotem.

Vedení Slovácka chce jako náhradu za Klimenta přivést dva hráče z Ostravy. Blízko dohodě je s útočníkem Ondřejem Šašinkou a krajním obráncem či záložníkem Danielem Holzerem.

Oba fotbalisté Baníku by se měli v Uherském Hradišti hlásit na začátku letní přípravy v polovině června. Kluby jsou předběžně dohodnuté, stačí jenom podepsat smlouvu. Jasno by mohlo být do konce týdne.