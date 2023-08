Jsou favoritem, ale soupeře v žádném případě nepodceňují. Fotbalisté Slovácka jsou před sobotním duelem 6. kola FORTUNA:LIGY v Pardubicích obezřetní.

Fobalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice a 1. FC Slovácko. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Venku proti Pardubicím vydolovali jediný bod. Na jaře dokonce inkasovali tři branky za poločas a sestupu ohroženému týmu tehdy podlehli 1:3. Teď chtějí svěřenci trenéra Martina Svědíka, který se vrací do rodného města, podat lepší výkon a uhrát daleko příznivější výsledek, bodovat.

„Pro diváky by to mohl být zajímavý fotbal. Pardubice jsou herní tým, hlavně směrem dopředu mají kvalitu, ale občas mívají problémy v defenzivě, čehož se budeme snažit využít. Věřím, že utkání bude mít pro nás šťastný konec,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi kondiční trenér Slovácka Miroslav Mikšíček.

Celek z Uherského Hradiště v úvodu sezony střídá lepší zápasy s těmi horšími. I když bodoval ve čtyřech z pěti duelů, fanoušci čekají od mužstva víc.

„Je pravda, že máme dobrý vstup do zápasu, ale tempo nedokážeme udržet po celé utkání, postupně to vždycky trošku upadne a nehrajeme tak, jako na začátku,“ souhlasí záložník Slovácka Marek Havlík.

Klíčový středopolař dobře ví, že Moravané mají Pardubicím po minulé sezoně co vracet. Soupeř se navíc v létě oslabil. Do druholigové nizozemské Bredy přestoupil nejlepší střelec týmu v minulé sezoně Dominik Janošek. Zmizel také zkušený rumunský brankář Florin Nita a rozpadla se prakticky celá obrana.

„Odešla jim velká kvalita, důležitá čísla, ale tým mají pořád kvalitní. Věřím, že utkání bude o nás. Snad to vezmeme v Pardubicích za správný konec a půjde to,“ přeje si klíčový záložník Slovácka.

Východočeši ale chtějí rovněž bodovat. V CFIG Areně je poženou i fanoušci. „Očekávám ohromně těžký zápas. Slovácko se prezentuje svojí hrou, kterou si za poslední roky vydobylo svoji pozici. Myslím si, že bude hrát stejně, jako tomu bylo v minulé sezóně. Očekávám podobný zápas. Nečeká nás nic lehkého, ale v naší situaci potřebujeme bodovat. Tomu podřídíme vše,“ burcuje na klubovém webu Pardubic útočník Pavel Černý.

„Hlavně musíme eliminovat silné stránky soupeře. Dát si pozor na jejich kvalitní rozehrávku. Jsou také velice silní v osobních soubojích a rychlých přechodech do útoku. Musíme se jim minimálně vyrovnat a vstřelit aspoň o jednu branku víc,“ přidal.

Také fotbalisty Slovácka trápí v přípravě na zápas velká vedra. „Počasí je opravdu extrémní. Určitě k tomu přihlížíme. Hráče nabádáme, aby víc pili, poctivě doplňovali minerály, které tělo ztrácí,“ uvedl Mikšíček.

V Uherském Hradišti navíc zkrátili tréninkové jednotky. „Z dlouhodobějšího pohledu by to hráčům chybělo, ale v týdenním mikrocyklu se to dá udělat,“ míní.

„Hlavně starší hráči v tom vedru snášejí zátěž hůře, regenerují pomaleji. Na druhé straně se o sebe umí postarat, tělo znají lépe než mladší kluci, čímž to vykompenzují,“ uvedl.

Slovácko kromě tropických třicítek trápí také absence. K dlouhodobým marodům Kohútovi a Břečkovi se přidal Daníček, který si v minulém utkání s Mladou Boleslaví po tvrdém zákroku Sakaly vykloubil rameno a má také problémy s kotníkem. „Objevila se tam krev, takže mimo bude řádově několik týdnů,“ odhaduje Mikšíček.

Zatímco záložník Kohút už začíná běhat a pomalu se vrací zpět k tréninku, léčba Břečky je složitější a ještě nějakou dobu potrvá.

Trenér Svědík nemůže využít ani útočníka Cicilia, který po vyloučení na Bohemians vyfasoval čtyřzápasový trest a nyní dohání manko.

„Regi přišel bez přípravy, předtím dlouho nehrál, takže měl velký kondiční deficit. Museli jsme mu zátěž dávkovat citlivě, aby všechno zvládl. Nyní má druhou přípravu,“ říká s úsměvem Mikšíček.

Urostlý forvard se sice dál připravuje s týmem, ale trénuje také individuálně. „Snažíme se ho doklepnout tak, aby byl stoprocentně připravený a po návratu mohl odehrát celých devadesát minut nebo alespoň větší část utkání,“ dodává Mikšíček.