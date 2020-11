Celek z Uherského Hradiště si po dlouhé měsíční pauze zahraje o body, při restartu doma přivítá olomouckou Sigmu. Utkání 7. kola na prázdném Městském stadionu Miroslava Valenty začíná v sobotu v šestnáct hodin.

„Všichni jsme na to čekali, takže restart ligy je samozřejmě dobrá zpráva,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

I když čekání trvalo o něco déle, než se předpokládalo, nakonec to klaplo a nejvyšší soutěž se po pár týdnech znovu rozjíždí. Ministerstvo zdravotnictví udělilo profesionálnímu fotbalu výjimku. Borci ze Slovácka prošli povinnými testy na covid-19 a od poloviny týdne se pečlivě chystají na souboj s Olomoucí.

„Čeká nás velmi silný, organizovaný a technicky zdatný protivník, kterému vyšel začátek,“ připomíná Svědík.

Zatímco Hanáci jsou v pohodě, celek z Uherského Hradiště po měsíční pauze potřebuje zabrat, neboť doma letos ještě nevyhrál a po poslední porážce s Pardubicemi se propadl až na desáté místo. Olomoučtí fotbalisté jsou po výborném rozjezdu čtvrtí.

Velkou roli ale může podle Svědíka sehrát nerozehranost.

„Kondice je z hlediska fyziologie a nějakých dat v pořádku. Máme nastavený tréninkový proces tak, abychom byli připravení, ale všichni víme, že herní praxe týmu prostě chybí, a i když to bude u všech stejné, tak na prvních zápasech se to projeví,“ je přesvědčený zkušený kouč.

Slovácko půjde do víkendového střetnutí téměř kompletní. I když někteří fotbalisty mají drobné šrámy, do víkendu by se měli dát do kupy. Dlouhodobě mimo hru je pouze obránce Divíšek. Krajní bek léčí svalové zranění, jinak jsou hráči zdraví. Ve čtvrtek ale mužstvo absolvovalo povinné testy na covid-19, takže ještě někdo může vypadnout.

„Doufejme, že budeme všichni v pořádku,“ přeje si Svědík.

Ať testy dopadly jakkoliv, jisté je, že na tribuny se fanoušci nedostanou. Věrní příznivci mohou sledovat utkání pouze na počítači nebo v televizi, stadion je pro veřejnost zavřený.

„Výhoda domácího prostředí díky diváckému omezení není tak výrazná, ale minimálně je výhoda v tom, že nemusíme nikam cestovat a hrajeme v prostředí, na které jsme zvyklí. Samozřejmě se nemusíme bavit o tom, že ta divácká kulisa prostě chybí. Víme, že plný stadion dokáže hráče vybičovat k lepším výkonům až na hranici možností. Je to náš dvanáctý hráč, takže toto nám bude určitě chybět,“ mrzí trenéra Slovácka.

Olomouc nemůže ve zbytku podzimu počítat se stoperem Jemelkou. Pětadvacetiletý obránce Sigmy odchází totiž v poslední den přestupního termínu zamířil na roční hostování s opcí do belgického celku Oud-Heverlee Leuven. Potrestaný trenér Látal po vyloučení při zápase s Plzní zase nesmí na střídačku. Hosty tak povede asistent Neček.

I tak se hráči Sigmy na duel těší.

„Protože zápas je to nejdůležitější, na co se připravujeme. Trénování bylo určitě lepší než sezení doma, ale přece jenom zápas je prostě vrchol týdne. Utkání budou bohužel bez diváků, ale budou se moci podívat alespoň v televizi. Pro nás je znovu obnovení soutěže příjemná změna,“ uvedl na klubovém webu krajní obránce Olomouce Martin Hála.

Hanáci po obnovení soutěže v minulé sezoně paradoxně také zajížděli na Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty.

„Očekávám stejně tvrdý zápas jako předtím. Slovácko nikdy nedá nic zadarmo. Vzhledem k situaci a počasí to bude boj. Každopádně tam jedeme pro body,“ vzkazuje soupeři Hála.

FORTUNA:LIGA, 7. kolo -

1. FC Slovácko (10.) – SK Sigma Olomouc (4.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Zelinka – Vlček, Dresler (Vojkovský)

Ligová bilance: 10-10-12

Poslední zápas: 0:0 (26. srpna 2020)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek Navrátil – Cicilia.

Olomouc: Mandous – Hála, Hubník, Beneš, Zmrzlý – Greššák – Zahradníček, Breite, González, Falta – Nešpor.

Tip deníku: 2:1.