„Je pravda, že s podobným programem nemáme moc zkušeností, ale to je asi jedno. Prostě chceme každý zápas vyhrát, to platí i pro duel se Slovanem. Potřebujeme se naladit na domácí odvetu s Plovdivem,“ říká záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

Zatímco Severočeši se na nedělní duel připravovali celý týden, celek z Uherského Hradiště se začal na ostrý ligový start chystat až po návratu z Bulharska. Svědíkův tým v pátek absolvoval trénink, pak přišla na řadu regenerace.

V sobotu je na řadě video a po tréninku odjezd do Liberce. „Cestování je náročné, bere síly, ale k pohárům to patří, takže je zbytečné to omílat pořád dokola. Zápasy půjdou rychle za sebou. Věřím, že máme tak široký kádr, který to zvládne. Pokud bude potřeba, zamícháme sestavou a pošetříme síly,“ uvedl trenér Slovácka Svědík.

Proti Slovanu nebude moc využít brankáře Nguyena, který přišel na Moravu právě z Liberce. Nepravděpodobný je start Tomiče i Šašinky, zcela fit stále není ani Petržela. „Ještě to není na celý zápas,“ přiznává Svědík. „Milan má hendikep co se týká kondice. Zranil se v utkání s Prostějovem, pak pořádně neodehrál žádný jiný zápas,“ připomíná.

Kouč Slovácka zřejmě pod Ještědem protočí sestavu, dá šanci i jiným borcům. Do branky půjde Bajza, hrát může i Jurečka s Kohútem, nažhavení jsou Mareček, Šimko i Divíšek.

Kádr Liberce v letní přestávce znovu doznal celé řady změn. Nejvýznamnější událostí u Nisy je návrat Theodora Gebre Selassieho. Bývalý reprezentant se do Liberce vrátil z německých Brém po dlouhých devíti letech. Čtyřiatřicetiletý bek je nejstarším hráčem v liberecké kabině.

V týmu zůstal Slávista Matoušek, dalšími posilami jsou Holanďan Kranthove, Sparťané Novotný s Havelkou a Slovák Karol Mészáros.

V klubu naopak kromě Nguyena skončili Cancola, Karafiát, Michal Sadílek, Jugas, Pešek a Mosquera.

FORTUNA:LIGA, 1. kolo -

FC Slovan Liberec – 1. FC Slovácko

Výkop: neděle v 16.00, stadion U Nisy

Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Vodrážka (Machač) | VAR: Hrubeš | AVAR: Flimmel

Ligová bilance: 21-12-5

Poslední zápas: 0:1 (66. Jurečka z penalty, 10. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Liberec: Knobloch – Fukala, Gebre Selassie, Chaluš, Mikula – Matoušek, Havelka, Purzitidis, Faško, Mészáros - Rabušic. Trenér: Hoftych.

Slovácko: Bajza – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Navrátil, Daníček, Sadílek, Havlík, Jurečka – Cicilia. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1