Po nevydařeném pohárovém zápase v Istanbulu udělal trenér Martin Svědík v domácí sestavě hned šest změn. V obraně nastoupil Šimko a Tomič, v záložní řadě Levin s Kohútem, do ofenzívy šel Šašinka a Kozák, pro kterého to byl vůbec první soutěžní zápas za Slovácko. Ani na soupisce nebyli zranění Havlík a Reinberk. Na lavičce zůstal také Kadlec, domácí přivedl na plochu jako kapitán Daníček.

FORTUNA:LIGA, 2. kolo -

1. FC SLOVÁCKO – FC HRADEC KRÁLOVÉ 1:0 (0:0)

Branka: 58. Daníček. Rozhodčí: O. Berka - M. Vlček, T. Mokrusch (M. Křepský) | VAR: T. Kocourek | AVAR: K. Hájek. Žluté karty: Daníček, Petržela, Doski – Kodeš, Gabriel, Harazim, Čech. Červená karta: 46. Gabriel (Hradec Králové). Diváci: 4 202. Držení míče: 60 % : 40 %. Střely na branku: 9:1. Střely mimo: 4:3. Rohy: 5:3. Ofsajdy: 0:4. Fauly: 19:20.

Slovácko: Nguyen – Hofmann (89.Kadůec), Daníček, Šimko – Tomič (73. Siňavskij), Kohút (63. Doski), Ljovin, Trávník, Holzer (63. Petržela) – Šašinka, Kozák (73. Kalabiška). Trenér: Martin Svědík.

Hradec Králové: Reichl – Ja. Klíma, Smrž, Čech – Gabriel, J. Kučera, Kodeš (71. Rada), Harazim (89. Dvořák) – F. Kubala, Vašulín, Vlkanova (74. Novotný). Trenér: Miroslav Koubek.

Domácí začali aktivněji, už po deseti minutách se mohlo měnit skoré. Holzer našel centrovaným míčem Tomiče, který hlavičkoval do ohně, kde byl Ljovin, ten zpracoval míč pro Šašinku, ale jeho rána byla odblokována.

O dvě minuty později zahrozili hosté. Vlkanova centroval do vápna na hlavu Gabriele, ale ten těsně minul.

Pěkná fotbalová akce byla k viděni po čtvrt hodině hry. Kozák nahrál hrudí balon pro Kohúta, který orazítkoval levou tyčku.

Ve 23. minutě znovu zvonila hradecká branková konstrukce. Trávník nahrával na Kozáka a někde kolem malého vápna se balon od hradeckého hráče odrazil na břevno.

Rušno bylo v závěru poločasu. Kučera fauloval Holzera přímo na hranici velkého vápna. Levin z ideální střelecké pozice trefil jenom hradeckou zeď. Slovácko mělo v prvním poločase herní převahu, ale gólové šance neproměnilo.

Začátek druhé půlky nezačal pro hosty příliš šťastně. Už po minutě hry fauloval hradecký Gabriel, který už měl žlutou kartu – následoval červená a Hradec šel do deseti.

I deseti měl Hradec 51. minutě obrovskou příležitost. Vlkanova centroval do vápna a Vašulín orazítkoval levou tyčkou Slovácka.

Na druhé straně mělo dvě obrovské příležitosti Slovácko. Nejprve Tomič mířil jen do brankáře Reichla. Odražený míč se dostal k Trávníkovi, který mířil těsně vedle. Slovácko bylo v tlaku a branka vysela ve vzduchu.

Domácí fanoušci se dočkali po necelé hodině hry. Po rohu se do míče položil Šašinka, který balon nasměřoval do břevna, od kterého se míč odrazil k Daníčkovi, který poslal domácí celek z bezprostřední blízkosti do zaslouženého vedení – 1:0.

Pro Hradec mohlo být ještě hůř, ale obrovské brankové příležitosti Kozáka ani Trávníka gólem neskončily.

Pět minut před koncem hlavičkoval z jasné gólové pozice Trávník, ale balon nasměřoval přímo do rukavic hradeckého gólmana.

V závěru se Slovácko snažilo vstřelit druhou pojišťovací branku, ale vyloženou gólovou šanci si nevypracovalo.

Po první soutěžní výhře v nové sezoně se svěřenci Martina Svědíka začnou připravovat na evropský pohár. Druhé utkání 3. předkola Evropské ligy mezi Slováckem a Fenerbahce Istanbul se odehraje ve čtvrtek 11. srpna v Uherském Hradišti.