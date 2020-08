S vicemistrem Slovinska se utkali svěřenci trenéra Martina Svědíka ve svém druhém zápase na herním soustředění.

Už po třech minutách hry musel po rychlé akci domácích zasahovat gólman Bajza, který reflexivně vyrazil zakončení domácího útočníka. Slovácko odpovědělo šancí, kterou měl Cicilia. Divíšek centroval a Cicilia ve skluzu zakončoval, míč ovšem zablokoval jeden z domácích obránců na rohový kop.

Po dvaceti minutách hry šli domácí do vedení. Matko dostal balon na hranici ofsajdu a nadvakrát překonal novou posilu v brance Slovácka – 1:0.

Deset minut před koncem první půlky měl nadějnou šanci znovu Cicilia, ale na centr Navrátila jen o pár centimetrů nedosáhl. Stejný hráč mířil za pár okamžiků jen do tyče slovinské branky.

Slovácko srovnalo po rohovém kopu tři minuty před odchodem do kabin. Hlavičkoval Hofmann, balon se dostal k Petru Reinberkovi, který z pravé strany nekompromisně zavěsil – 1:1.

Z vyrovnání se Slovácko radovalo jen dvě minutky. Nejprve musel gólman Bajza zasahovat proti nepříjemné střele domácích. Po následném rohu se mezi střelce zapsal domácí Mešanovič - 2:1

Do druhého poločasu vstoupilo Slovácko aktivně, ale útočná snaha končila před pokutovým územím domácího Mariboru. Na druhé straně se domácí dostali v 65. minutě k prvnímu ohrožení branky Slovácka ve druhém poločase, ale tvrdou střelu gólman Bajza kryl.

Dvacet minut před koncem se po standardní situaci dostal k zakončení ze střední vzdálenosti Josef Divíšek, ale jeho prudká střela mířila těsně vedle tyče.

Ve zbytku druhé půlky už branka nepadla, Slovácko tak se slovinským vicemistrem prohrálo 1:2.

Opatření slovinské vlády se fotbalistů Slovácka nedotklo

Až na soustředění se hráči a celý realizační tým dozvěděli o opatření, které oznámila slovinská vláda.

Slovácko ve čtvrtek odcestovalo do Slovinska a v pátek ráno slovinská vláda oznámila, že návštěvníci z České Republiky musí mít při vstupu do země test na COVID-19. Jak prozradil manažer A-týmu Veliče Šumulikoski, tak mužstva se to nijak nedotklo.

“S nařízením jsme byli seznámeni, ale nijak nás nepostihlo a vše pokračuje podle plánů. Jak tréninkový proces, tak i naplánované přípravné zápasy,” vysvětluje Šumulikoski, ale zároveň dodává, že Slovinci k hrozbě koronaviru přistupují zodpovědně.

„Je to podobné jak u nás. Všude je hodně dezinfekce, ale největší rozdíl je vidět když jdeme na jídlo. Musíme mít roušky a jídlo si nabíráme v rukavicích,” dodává pro klubový web Šumulikoski.

V sobotu 15. 8. odehraje Slovácko třetí zápas, který bude zároveň ligovou generálkou. Soupeřem bude rakouská Admira Wacker.

Přípravný zápas -

NK Maribor - 1. FC Slovácko 2:1 (2:1)

Branky: 20. Matko, Mešanovič - 39. Reinberk.

1.FC Slovácko: Bajza – Reinberk (83. Olšanský), Hofmann, Šimko (45. Kadlec), Divíšek – Petržela (78. Kubala), Daníček (70. Kohút), Havlík, Kalabiška (46. Sadílek), Navrátil (60. Rezek) – Cicilia (60. Kliment) Trenér: Martin Svědík.