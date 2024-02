Pouze jednou za veleúspěšné éry trenéra Martina Svědíka, které odstartovala v listopadu 2018, se stalo, že fotbalisté Slovácka prohráli třikrát za sebou. Došlo k tomu před čtyřmi lety v nadstavbové části, ve které už o nic nešlo.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) v 9. kole FORTUNA:LIGY přivítali předposlední Karvinou. | Foto: Deník/Libor Kopl

Teď ale uherskohradišťský tým nezachytil nástup do jara, po nezdarech s Pardubicemi, Zlínem a Spartou se potřebuje chytnout, konečně odrazit k hodnotnějším výsledkům a začít sbírat body potřebné k udržení čtvrté pozice.

V sobotu jedou Petržela a spol. do Karviné s jasným úkolem vyhrát.

„Po třech porážkách musíme zabrat. Celý týden jsme se na to jak po psychické, tak i po taktické stránce připravovali. Uvidíme, jak do utkání vstoupíme, já ale věřím v úspěch,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Borci z Uherského Hradiště si ve šlágru proti Spartě i přes prohru ověřili, že mohou hrát i s mistrem. Nejlepší jarní výkon přinesl povzbuzení do dalších ligových bojů, na jarní úspěch ale Moravané dál čekají.

„Chtěli jsme mít víc bodů, ale nálada je bojovná, tým je odhodlaný to zlomit,“ cítí Baránek.

Ani na půdě posledního celku FORTUNA:LIGY to ale nebude mít Slovácko jednoduché.

Karviná tři úvodní domácí zápasy prohrála 0:3, v nejvyšší soutěži čeká na tříbodový zisk už devět zápasů. Naposledy sice remizovala v Teplicích 2:2, přesto klesla v tabulce na poslední místo.

„Bude to vyrovnané utkání,“ myslí si Baránek. „Viděli jsme zápasy Karviné se Slavií nebo Spartou, doma nám nedá nic zadarmo. Bude to o disciplíně, nasazení, intenzitě hry. Hlavně nesmíme podlehnout tomu, že to bude nakopávaná, přidává.

Slovácko více než soupeře dál řeší vlastní problémy. Mužstvo trápí absence. Zatímco krajní bek Reinberk už může hrát, proti Spartě se vykartovali Cicilia s Juroškou a Daníček bude k dispozici až za týden proti Jablonci.

„Každá ztráta v našem současném rozpoložení je velká, ale proto máme v kádru více hráčů. Teď přijde řada na ně. My jim ale věříme, protože kvalitně trénovali, do předcházejících utkání dobře vstupovali z pozice náhradníků. Teď to bude jenom na nich, jak uchopí šanci, jak budou hrát a jak se prosadí,“ upozorňuje Svědíkův asistent. Trenéři Slovácka v nouzi proti Spartě nasadili univerzála Jana Kalabišku na stopera, někdejší nejlepší střelec slovenské ligy se z přesunem do středu obrany vypořádal velmi slušně.

„Kali je zkušený hráč, utkání zvládl velmi dobře. Pokud bychom mu nevěřili, tak ho tam nedáme,“ říká Palinek.

Zda se bývalý hráč Mladé Boleslavi, Brna nebo právě Karviné objeví vedle Hofmanna i v sobotu, prozradit nechce. „Nechci odkrývat karty. O sestavě jasno úplně nemáme,“ tvrdí.

Jasné je, že chybět bude kapitán Kadlec. Bývalý reprezentant v týdnu podstoupil operaci achilovky, končit kariéru ale nemíní. Chce stihnout závěr sezony, loučit se s fanoušky v dresu a na hřišti.