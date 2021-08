„Kdybychom byli v koncovce přesnější, vyhráli bychom výraznějším rozdílem. My jsme ale spokojení, že jsme z toho tlaku a mraku šancí dali alespoň ty dva góly a vyhráli jsme,“ těší plzeňského kouče Michala Bílka.

Západočeši se tak otřepali po pohárové blamáži ve Walesu a i potřetí v letošní sezoně zvítězili 2:1.

Zato Slovácko po dvou zápasech bez inkasované branky poprvé padlo.

„Odehráli jsme tady velice špatný zápas. Druhý poločas nemohu hodnotit vůbec, protože jsme hráli v deseti, ale my jsme už do utkání špatně vstoupili. Nehráli jsme vůbec dobře. Plzeň byla od začátku jednoznačně lepší, vyhrála zaslouženě,“ uznal sportovně kouč Slovácka Martin Svědík.

Po posledním zápase s Českými Budějovicemi udělal v základní sestavě jedinou změnu, když Marečka ve středu hřiště nahradil Daníček. Jinak hostům scházeli vykartovaný Cicilia, zraněný Navrátil i Šašinka, jenž se včera dopoledne rozehrával za béčko.

Plzeň, která po nevydařeném pohárovém vystoupení v Cardiffu vyměnila hned šest hráčů, začala náporem, ale z tlaku nic nevytěžila.

Moravané nepříjemné chvíle přečkali a hned z první vážnější akce udeřili.

Petržela na pravé straně v pohodě přešel přes Faltu i Mosqueru, naservíroval míč nepokrytému Jurečkovi, který uklidil balon za Hrušku a poslal hosty do vedení. „Byla to vůbec naše jediná pořádná akce,“ poznamenal trefně Svědík.

Viktoria byla v prvním poločase mnohem nebezpečnější, gólman Nguyen si však skvěle poradil se střelami Buchy i pokusem Ba Loui, dorážku Šulce zase zastavil pohotový bek Tomič.

Problém nastal na konci první půle, kdy velmi dobře bránící Slovácko přišlo o stopera Hofmann, jenž na polovině hřiště ostře zasáhl Ba Louu do kolena a byl vyloučen.

Sudí Julínek sice nejprve zkušenému zadákovi ukázal žlutou kartu, ale po zhlédnutí videa svůj verdikt změnil a poslal Slovácko do deseti. „Přísné vyloučení, ale my jsme si o to koledovali,“ prohlásil Svědík.

Hosté se po přestávce zatáhli, poctivě v hlubokém bloku bránili hubený náskok.

Západočeši naopak tlačili, hnali se za vyrovnáním.

Blízko gólu byl Chorý, který nejprve po Buchově přihrávce ve skluzu zakončoval mimo, pak jej po přihrávce Ba Loui vychytal výtečný Nguyen.

Slovácko odolávalo až do 67. minuty. Pak se po akci Ba Loui a Buchy prosadil střídající Beauguel.

Pro francouzského forvarda šlo o jubilejní padesátý gól ve FORTUNA:LIZE, navíc odčaroval kouzlo defenzivy Moravanů, která inkasovala až ve třetím ligovém duelu.

Bývalý útočník Zlína a Dukly měl vzápětí na hlavě druhý gól, ale Nguyen výtečně zasáhl.

Viktoria zlomila odpor organizovaného soupeře až v 83. minutě. Po rohovém kopu Janoška ještě stoper Pernica na přední tyči přizvedl míč a Mosquera zblízka uklidil balon do sítě.

Plzeň mohla v závěru své vedení ještě navýšit, ale Šulc ani v jedné ze svých tří vyložených šancí neuspěl. „Kluci ve druhé půli odvedli to, co mohli, to ale na body v Plzni nestačí,“ dodal Svědík.

Moravané už reagovat nedokázali, i přes bojovný výkon poprvé v sezoně vyšli bodově naprázdno. Po třech kolech jsou pátí.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 2:1 (0:1)

Branky: 67. Beauguel, 83. Mosquera - 23. Jurečka

Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný (Petřík) | VAR: Hocek | AVAR: Franěk

Žluté karty: Chorý, Šulc – Jurečka, Nguyen, Reinberk, Divíšek

Červená karta: 44. Hofmann (Slovácko)

Diváci: 6118

Držení míče: 71 % : 29 %. Střely na branku: 10:1. Střely mimo: 10:0. Rohy: 6:0. Ofsajdy: 3:1. Fauly: 8:7.

Plzeň: Hruška – Havel (76. Řezník), Pernica, Brabec, Mosquera – Ndiaye (76. Janošek) - Ba Loua (83. Kayamba), Bucha, P. Šulc, Falta (58. Beauguel) – Chorý. Trenér: Bílek.

Slovácko: Nguyen – Tomič (61. Mareček), Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela (61. Divíšek), Daníček, Havlík, Kohút (46. Reinberk) – Sadílek – Jurečka (68. Vecheta). Trenér: Svědík.