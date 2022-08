„Olomouc je nepříjemný soupeř s výbornými trenéry. Známe se, nic si nedarujeme. Zápasy jsou pokaždé vyrovnané, takticky provázené, bývá to o gól. Je to hodně o osobních soubojích. Víme, co nás čeká,“ uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.

FORTUNA:LIGA, 4. kolo -

SK SIGMA OLOMOUC (10.) – 1. FC SLOVÁCKO (7.)

Výkop: neděle v 16.00, Andrův stadión

Rozhodčí: Křepský - Paták, Dresler (Volek) | VAR: Machálek | AVAR: Caletka

Ligová bilance: 12-12-12, 37:41.

Poslední zápas: 0:1 (65. Havlík, 2. dubna 2022)

Pravděpodobné sestavy: Olomouc: Digaňa - Chvátal, Vraštil, Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Zorvan, Breite, Vodháněl, Navrátil - Chytil. Trenér: Jílek.

Slovácko: Ngyuen - Sinjavskij, Hofmann, Daníček, Kalabiška - Kohút, Ljovin – Brandner, Mihálik, Doski - Kozák. Trenér: Svědík

Tip Deníku: 1:2

Stejně jako v předcházejících duelech proti Hradci Králové a v Českých Budějovicích sestavu obmění, výrazně protočí.

„Počítáme s tím, že program je takto náročný. Vždycky se to snažíme namíchat tak, aby zůstala osa mužstva, na druhé straně je potřeba vidět, že někteří hráči mají za sebou třetí nebo čtvrtý zápas, je to pro ně náročné, musíme je taky pošetřit, protože si nemůžeme dovolit nějaké dlouhodobější zranění. Nemáme tak široký kádr jako Sparta, Slavia nebo Plzeň. Pokud přijdeme o nějaké hráče, je to pro nás problém,“ říká Svědík.

Jeho týmu se proti Hanákům daří. Slovácko neinkasovalo se Sigmou už 580 minut. Naposledy mu dal gól v září 2019 Šimon Falta, který vyrovnával v 80. minutě na konečných 2:2. Z tehdejší sestavy můžou nastoupit pouze tři borci. Michal Vepřek, Lukáš Greššák a Vít Beneš.

„Trenér Svědík klub proměnil. Mají skvělou kondici. Myslím, že velmi dobře pracují do ofenzivy i defenzivy. Směrem dopředu má kvalitní zkušené hráče jako Petržela, Kozák nebo Holzer. Jsou na velké úrovni, umí si vypracovat příležitosti a dokáží je proměňovat. O obraně se dá říct něco podobného. Kadlec, Hoffman, to jsou ligou velmi dobře ozkoušení hráči, kteří už něco dokázali,“ uvedl na klubovém webu asistent trenéra Olomouc Milan Kerbr, který během hráčské kariéry také za Slovácko nastupoval.

Na vítězství pak Olomouc proti týmu z Uherského Hradiště nedosáhla už sedmkrát v řadě – z toho se hned čtyřikrát zrodila remíza 0:0.

Glosa Libora Kopla: Když ani úspěch nestačí. Fanoušci Slovácka, kde je vás víc?

„Je to o maličkostech, o momentu překvapení nebo nadstandardním řešení hráče v konkrétní situaci. Důležité bude, aby naši ofenzivní hráči byli na posledních dvaceti metrech kreativní a snažili se něco vymyslet, vzít to na sebe. Potřebujeme i víc centrů a zakončení. Když si vezmu zápas se Spartou, tak jsme nevystřelili na bránu a neměli ani jeden roh, to je pak těžké uspět. Práce do ofenzivy musí být od všech daleko lepší,“ míní Kerbr.

Hanáci po dvou výsledkově nevydařených zápasech s Brnem a Spartou potřebují zabrat. „Celý týden jsme pracovali na změně nastavení v hlavách, abychom šli do zápasů odhodlaní a od první minuty ukázali všem na stadionu, že chceme na sto procent bodovat. Body z domácího stadionu potřebujeme. Nechceme spadnout někam dolů,“ připomíná Kerbr.

Také on sledoval úchvatné čtvrteční představení rivala proti AIK Stockholm. „Slovácko hrálo skvěle,“ vysekl protivníkovi poklonu Kerbr. „Presinkem a kvalitou hry soupeře přehráli. Vycházelo jim asi všechno, co jim trenér naordinoval. Víme, že nás nečeká nic lehkého, přesto se ale chceme prosadit,“ přidává.

Zázračně uzdravený Havlík: Chodil jsem o berlích a myslel, že pauza bude delší

Kouč Sigmy Václav Jílek musí udělat vynucenou změnu na postu brankáře. Na Spartě se totiž zranil Matúš Macík, který bude chybět několik týdnů a klub na začátku týdne přivedl náhradu v podobě Viléma Fendricha. O šanci se však hlásí mladý odchovanec Jakub Trefil a v úvahu přichází také předsezonní posila Tomáš Digaňa.

„O tom, kdo Matúše nahradí už máme jasno, ale zatím to nechceme pochopitelně prozrazovat,“ řekl Kerbr.

Kromě Macíka je mimo hru ještě útočník David Vaněček, který usilovně pracuje na návratu. S mužstvem už po zraněních začali trénovat Denis Ventúra a Martin Košťál.

Pikantní duel čeká hlavně olomouckého křídelníka Jana Navrátila, jenž se domů do Olomouce letos v lednu vrátil právě z Uherského Hradiště. „Očekávám v neděli trochu odlišný zápas než s AIK. Mají docela široký kádr, můžou tam být jiní hráči. Ze systému trenér Svědík ale určitě neustoupí, jak ho znám. Je to pes a bude po všech šlapat,“ řekl Navrátil.