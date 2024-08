Celek z Uherského Hradiště si na východě Čech připsal premiérový triumf i první branku v nové ligové sezoně.

„Jsme rádi, že jsme to prolomili. Už to bylo nepříjemné. Ne že jsme nevyhráli, ale hlavně to čekaní na první gól,“ přiznává kouč Slovácka Roman West.

Nástupce Martina Svědíka ve funkci si tak mohli konečně se svými svěřenci v šatně zakřičet, užít si děkovačku s věrnými fanoušky, kteří v obrovském parnu vyrazili do Pardubic, aby podpořili svůj tým.

Za oddanost byli odměnění gólem a hlavně výhrou. „Podmínky nenasvědčovaly tomu, že se bude hrát otevřený fotbal, nahoru a dolů. Chtěli jsme vycházet z dobré defenzivy. Věřili jsme, že gól zase nedostaneme a nějaký dáme, což se nám povedlo,“ radoval se brankář Slovácka Milan Heča.

Zkušený gólman udržel třetí čisté konto v sezoně, opět po týdnu neinkasoval. „Heča, celá obrana a také střední záložníci zaslouží obrovskou pochvalu, v závěru to zvládli skvěle,“ chválí borce z defenzivy West.

Jeho tým se na startu sezony pyšní slušnou obranou, ale chabým útokem. Jediným střelcem Slovácka je Ndefe.

Třicetiletý fotbalista dal při 148. startu v české lize třetí gól a prosadil se poprvé od duelu s Příbramí v březnu 2021, kdy ještě hrál za Ostravu.

Jinak si ale Moravané stejně jako soupeř moc šancí ke skórování nevypracovali.

„Do utkání jsme vstoupili lépe, první půlhodinu jsme dobře otáčeli hru a byly tam nějaké gólové možnosti. Soupeře jsme pak dostali do hry vlastními chybami v rozehrávce. Za stavu 0:0 jsme si o poločase říkali, že chceme být trpěliví a zodpovědní dozadu. Věděli jsme, že se nějaká šance objeví. Nakonec se to povedlo. Gigli (Ndefe) dal gól a pak už jsme to odbránili,“ těší Westa.

Pardubičtí se v ofenzivě trápili a nic na tom nezměnila ani nedůrazná Krobotova hlavička ze 78. minuty. Domácí si do konce utkání žádnou příležitost nevypracovali, naopak v nastavení nevyužil stoprocentní šanci na druhé straně střídající Křišťan.

„Škoda, že jsme nedotáhli žádný z brejků. Na konci jsme chodili do otevřené obrany. Bohužel nám chyběla síla a přesnost,“ posteskl si hostující kouč.

Tým z Uherského Hradiště ale bodoval ve třetím ze čtyř utkání, s pěti body je ve středu tabulky. „Výhru jsme potřebovali. Snad se od ní odpíchneme,“ přeje si Heča.

„Dozadu to kromě utkání v Mladé Boleslavi, kde to byl úlet, bylo dobré, ale vpředu pořád nejsme až tolik nebezpeční,“ dodává West.

Pomoct může Michael Krmenčík. Jednatřicetiletý útočník je podle informací Deníku blízko dohodě se Slováckem.

Vedení moravského klubu s bývalým reprezentantem řeší detaily ukončení jeho angažmá na Kypru, kde má ještě rok smlouvu, a také výši platu.

Někdejší forvard Plzně či Slavie v minulé sezoně působil v Apollonu Limassol. Ve 28 soutěžních zápasech si připsal jenom dvě branky. Naposledy nastoupil na začátku dubna. Kyperský klub dal Krmenčíkovi svolení, aby si hledal nový klub.

Objeví se v týdnu v Uherském Hradišti? Jasno bude v nejbližších dnech.