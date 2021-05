Od té doby Moravany poháry míjely, dočkají se až letos, po nejúspěšnější sezoně v historii klubu. Svědíkovu týmu schází k postupu do nově vzniklé Evropské konferenční ligy UEFA jen krůček. Nejen o letošním úspěchu, ale i posilách či ekonomice mluvil známý funkcionář v pořadu Rendez-vous na stanici Český rozhlas Zlín.

Mají hráči za postup do evropského poháru vypsány nějaké prémie?

Prémie mají vypsány od poloviny sezony, protože před ní jsme v to ani nedoufali. Až po polovině ročníku jsme zjistili, že ta šance tady je. Rozhodl a vypsal jsem prémie takové, že hráči mají padesátiprocentní podíl na všech financích, které díky tomu postupu získáme. Každý hráč má navíc svoje individuální prémie a bonusy ve smlouvě.

Náskok máte slušný, los je také přijatelný. Může Slovácko skončit hůře než páté?

Nemyslím si, že bychom měli lehký los. V lize žádní lehcí soupeři nejsou. Máme zkušenosti, že papírově lehčí soupeř je kolikrát těžší. Navíc třeba České Budějovice nemáme úplně v lásce. S nimi se nám většinou nedaří. O to větší motivaci proti nim máme. Taky končíme doma se Zlínem, což je derby. Motivací je strašně moc. My ale jdeme zápas od zápasu. Nedíváme se dál. Každý zápas je pro nás hra o všechno.

Slovácko ještě pod názvem Synot hrálo v letech 2001 až 2003 letní Intertoto Cup. Vy jste v klubu působil na jiné pozici. Jak na toto období vzpomínáte?

Ano. Je to tak. Do klubu jsem přišel právě v roce 2001. Bylo to prvního května, takže slavím výročí dvaceti let od vstupu do klubu. (úsměv) tehdy jsem působil jsem na pozici manažera mládeže společně s panem Valentou seniorem, který by dneska asi byl potěšen tím, že ti mladí kluci, které jsme tehdy brali do akademie, tak se jim dneska daří na ligové scéně. Pro mě to tehdy byla zajímavá doba. Jezdil jsem společně s mužstvem. Poznával jsem zahraniční kluby, sledoval, jak se u nich dělá fotbal. A pro kluky, co poháry hráli, to bylo zpestření, protože to bylo zase něco jiného než liga.

Jak je na tom klub po ekonomické stránce? Je připravený postavit konkurenceschopný tým s ambicemi v evropském poháru?

V současné době jsme ekonomicky zdravý klub, protože hospodářský výsledek máme kladný. Jelikož se nám v minulém roce podařilo prodat Hellebranda s Trmalem, tak jsme se loni moc na finance ohlížet nemuseli. Na druhé straně to nebyl důvod k tomu, abychom se zbláznili. Já nesu zodpovědnost za to, aby se s těmi prostředky nakládalo tak, jak má. U mě žádné bláznění nebylo. Ve všech odvětvích klubu, nejen v prvním mužstvu, se snažím dělat postupné kroky. Věřím tomu, že nám vyrostou další hráči, které pak třeba taky prodáme. U nás se všechno musí odpracovat, aby se pak úspěchy daly sbírat.

Na jak velkou pomoct se může Slovácko spolehnout ze strany města, kraje? A co sponzoři? Máte problém v době pandemie udržet stávající partnery, nebo se vám díky výsledkům hlásí i další firmy?

Tady toto pro mě není úplně příjemná otázka. My s tím neustále bojujeme. Já samozřejmě vnímám, že nežijeme v úplně velkém městě a ani náš kraj není tak ekonomicky silný, nicméně na to se nás soupeři neptají. My jsme samozřejmě vděční za každou podporu, která se nám ale bohužel nedaří navyšovat. Zatím žijeme v tom, že si sotva obhájíme to, co jsme dostali rok předtím, což nás samozřejmě úplně dál neposunuje. Na nás zbývá, než s tím bojovat a věřit v lepší zítřky.

Budete muset kádr pro poháry posílit?

Nemusíme nic, protože máme širokou základnu hráčů, i směrem do mládeže. Samozřejmě pokud to všechno zvládneme, budeme chtít mužstvo doplnit. Máme i ekonomickou motivaci, protože v pohárech se dají vydělat i peníze. Kádr by si zasloužil zesílit, ale já věřím i stávajícím hráčům. V současné době diskutujeme na úrovni sportovního ředitele Veliče Šumulikoského a trenéra Martina Svědíka o složení kádru. Je to otázka nejbližších dnů, kdy se rozhodneme. Taky bude záležet na tom, kteří hráči odejdou.

Už se rýsují nějaká jména posil?

I když by si fanoušci zasloužili nějaké jméno, ze mě tuto informaci před koncem sezony nedostanete. Abych odkrýval karty, to se mi úplně nechce. (úsměv)

Dají se očekávat na poměry Slovácka velké změny?

Samozřejmě registrujeme zájem o naše hráče, což souvisí s výkony kluků. Na druhé straně úplně konkrétní nabídky na stole neleží, takže zatím se tím nezabývám. Pro mě je prioritní, jak si stojí a hraje Slovácko. Pokud se něco objeví, pak se tím budeme zabývat. Budeme zodpovědně rozhodovat směrem k danému hráči i celému klubu.

A co realizační tým? Podaří se vám jej udržet?

Věřím, že určitě ano. Nemám žádné indicie nebo informace o tom, že by se mělo něco měnit. Všichni táhneme za jeden provaz. Cítíme, že jsme blízko konci mimořádného úspěchu, sezony, na kterou budeme chtít navázat.

Hodně fanoušků přičítá úspěch kouči Svědíkovi. Jste stejného názoru?

Já mu to přeji. Podle mě to ale není úspěch jenom jednoho člověka. U nás v klubu je to vždycky o spoustě drobností, ze kterých se skládá celek. Nic se neděje ze dne na den. Pro mě je důležitý tým, na prvním místě je ale celý klub. Trenér je určitě jedna z hlavních postav. Pro mě je ale důležitý také Veliče Šumulikoski, který se velmi dobře zhostil pozice sportovního ředitele. Právě on společně s trenérem táhnou tým za tím úspěchem.

Trápí vás hodně, že úspěšné tažení nemůžete naplno prožívat s fanoušky, kteří jsou vyhlášení?

To je opravdu jediná, zato celkem významná, kaňka této sezony. Mrzí nás to z více pohledů. Nejen z ekonomického hlediska, ale hlavně proto, že si s námi nemohou užívat konkrétní zápasy. Většina z nich byla fakt povedená. Snad se alespoň při závěrečném utkání se Zlínem podaří kapacita alespoň trochu navýšit. Záměrně jsme to udělali tak, ať na derby mohou jít skalní příznivci, kotel. Tak snad si alespoň poslední zápas užijí.

Plánujete nějaké oslavy s fanoušky?

Plánujeme, ale je otázka, zda budeme moct. Určitě se nějaké řešení najde. Já si myslím, že v tom budeme dobří. (úsměv)

Myslíte si, že se lidé na zápasy Evropské konferenční ligy dostanou?

Vidím už teď, že UEFA řeší kvóty stadionů, že by se mohlo na stadion dostat alespoň pětavdcate procent diváků, což u nás odpovídá dvěma tisícům. To jsou v podstatě všichni naši permanentkáři. Pokud by UEFA držela tento trend, všichni věrní příznivci se dostanou na stadion.

A co zbytek klubu? Jak si stojí mládež?

Náš klub je jako továrna. Od těch nejmenších prcků postupujeme rok po roku až do prvního mužstva, které vidí všichni. My máme ale 400 mládežníků, na vysoké úrovni máme i všechny kategorie dívek. Ženy víceméně postoupily do předkola Ligy mistrů, takže poháry už máme jisté. Dorostenky podruhé vyhrály nedohranou sezonu, což je strašná škoda, protože už mohly mít dva tituly. Věřím, že vydrží, posunou se nám do žen a naváží na úspěch děvčat v první lize.