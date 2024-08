K tomu ale potřebují vstřelit gól, což se jim v prvních dvou kolech nepovedlo.

„Jsme málo nebezpeční před soupeřovou bránou,“ míní krajní obránce či křídelník Patrik Blahút. „Vpředu nám chybí moment překvapení, hra jeden na jednoho. V šestnáctce soupeře jsme totálně zbrklí, nemáme ho čím překvapit. V Mladé Boleslavi jsme hráli pomalu a profesorsky,“ ví dobře.

Ani proti pražským Bohemians by poslední výkon nestačil. Moravané v týdnu pracovali na zlepšení, zakončení se věnují permanentně. „Na předzápasovém tréninku je vždycky nějaká střelba. A když máme malé hry, čtyři na čtyři nebo pět na pět, tak je taky. Hráči se dostávají v pokutovém území do nějakých pozic, děje se to konstantně,“ tvrdí kouč Slovácka Roman West.

Ofenzivní fáze trápí Moravany dlouhodobě. Nedaří se hroťákům, nepomáhají ani středoví hráči či křídelníci.

„Proti Slavii to bylo těžké, doma jsme se dostali jenom do nějakých brejků, ale v Mladé Boleslavi jsme měli spoustu situací, které jsme nevyřešili dobře. Bohužel jsme nebyli produktivní,“ štve Westa.

Také Bohemians vyšli v minulém duelu střelecky i bodově naprázdno. Klokany na Julisce s Duklou srazil kuriózní gól Haška, jehož pas na Mešanoviče vybíhající brankář Reichl minul.

Oba týmy dohrávaly městské derby v deseti. V první půli byl vyloučen domácí Matějka a krátce po pauze i hostující Dostál.

Bohemka tak na půdě nováčka nenavázala na úvodní triumf nad Baníkem Ostrava, který v Ďolíčku skolila 2:1.

West výsledky nejbližšího soupeře neřeší. „Soustředíme se sami na sebe. Doma chceme uspět, vyhrát,“ burcuje.

Věří i v pomoc publika. „Utkání se Slavií bylo z hlediska energie a nasazení daleko lepší než venku. Dělá to stadion, skvělí fanoušci. Věřím, že nás zase podpoří a poženou za výhrou,“ přeje si kouč.

Otázka je, kolik lidí v sobotu na Městský stadion Miroslava Valenty dorazí. Hraje se už od půl třetí. Pozitivní je, že se má ochladit a nemá být takové vedro jako uprostřed týdne.

„Pro obě mužstva jsou podmínky stejné, ale když se častěji trénuje v horkém počasí, organismus se tomu přizpůsobí a není to pro něj takový šok. I zápas se Slavií se hrál ve velkém horku, přesto jsme ho kondičně zvládli. Věřím, že to teď bude podobné,“ uvedl.

Celku z Uherského Hradiště na startu sezony schází nejen potrestaný Juroška, ale i zraněný kapitán Daníček. Defenzivní univerzál rehabilituje, pracuje na návratu.

„Je to na dobré cestě. Zpátky by mohl v horizontu několika týdnů,“ doufá West.

Minulý duel vynechali i Kvasina s Kozákem.