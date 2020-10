„Bohužel na snahu se nehraje. Rozhoduje produktivita a v té nás soupeř jednoznačně předčil,“ prohlásil nahněvaný kouč Slovácka Martin Svědík.

„Zatímco my nejsme schopní dát pořádný centr nebo prostřelit brankáře, Pardubice vystřelí jednou na bránu a z toho dají gól,“ láteřil nechápavě. .

Celek z Uherského Hradiště, který od 69. minuty hrál bez přísně vyloučeného Jana Kalabišky, v páteční předehrávce 6. kola FORTUNA:LIGY podlehl nováčkovi z Pardubic 0:1 a v tabulce na rozdíl od východočeského soupeře zůstal na sedmi bodech.

„Štve mě hlavně promarněných pětatřicet minut první půle, kdy neběháme, nejsme agresivní a nesbíráme odražené míče. Místo toho, abychom soupeře od začátku zatlačili, necháme Pardubice v klidu hrát, což je špatně,“ čílil se po zpackaném duelu Svědík.

Zatímco naštvanému kouči Slovácka souboj s bývalým klubem nevyšel, Pardubice slaví první venkovní výhru v nejvyšší soutěži.

Stačila jim přitom k ní jediná střela mezi tyče v zápase. „Jsou to pro nás cenné body. Nutno ale dodat, že jsme měli kupu štěstí. Za výhru jsme rádi, ale herně se potřebujeme ještě zlepšit,“ ví pardubický kouč Jiří Krejčí.

Žádný ze soupeřů ve vzájemném duelu nevyčníval. První poločas nabídl oboustranně nepřesný fotbal s minimem vzruchu a jen pár zajímavými momenty.

V 9. minutě zahrozil Cadu. Jeho pokus však šel těsně vedle. Moravanům to drhlo. I když domácí dobře bránili, směrem dopředu vůbec nebezpeční nebyli. Až ve 40. minutě napřáhl obránce Kadlec, ale hostující gólman Boháč dobře zasáhl.

Nejblíže vedoucí brance byl v závěru první půle druhý stoper Slovácka Hofmann. Připravený pardubický gólman ale umístěnou hlavičku od zemi výborně vytěsnil na roh.

I do druhé půle vstoupilo Slovácko aktivně. V 51. minutě vyslal Kohút do brejku Navrátila, který sice obešel Boháče, ale dostal se mimo střelecký úhel a nestihl zakončit. „Po přestávce jsme se zlepšili, vytvořili si i nějaké věci, ale chování v předfinální fázi je špatné,“ ví Svědík.

Důležitý moment přišel v 69. minutě. Kalabiška fauloval protihráče a sudí Hocek po zhlédnutí videa domácího hráče vyloučil, byť předtím vytáhl z kapsy jenom žlutou kartu.

„Byl to nesmyslný faul,“ zlobil se na zkušeného hráče Svědík.

Sudího po utkání nijak neplísnil, zato dopálený sportovní manažer Šumulikoski uviděl za kritiku rozhodčího červenou kartu a byl vykázán na tribunu.

„Já jsem zákrok neviděl, ale bylo pro mě překvapivé, že se jde sudí podívat na VAR. Nemyslím si ale, že by nám to nějak pomohlo,“ uvedl Krejčí s tím, že v tu chvíli by remízu bral.

Domácí se v oslabení semkli a byli nebezpečnější. Jedinou slušnou šanci měl Hellebrand, ale vyběhnutého Boháče nepřekonal.

„Petržela mi to dal skvěle. Chtěl jsme dát brankáři housle. Měl jsem to vyřešit jinak. Velká šance, beru to na sebe,“ kál se střídající mladík, který o poločase nahradil v domácí sestavě Sadílka a hru Slovácka výrazně oživil.

„Šel jsem na pozici číslo osm. Měl jsem se nabízet a pomáhat při výstavbě,“ líčí Hellebrand.

Pardubice byly trpělivé a v závěru z ojedinělé akce udeřily. Ve vápně se po Slámově kolmici dostal k míči obránce Surzyn a střelou pod břevno zajistil svému týmu vítězství.

„Ewerton tam dostal balon. Já jsem si křikl na Slámu, kterému jsem to na vápně posunul a on mi to z jedničky vrátil. Nezbývalo mi než vystřelit a spadlo to tam,“ radoval se šťastný střelec.

Slovácko doma nezvítězilo popáté za sebou. „Takovéto zápasy musíme zvládat. Bohužel se nám nyní nedaří,“ povzdechl si Svědík.

Složit reparát může po druhé reprezentační přestávce, kdy na Městském stadionu Miroslava Valenty vyzve Olomouc.

FORTUNA:LIGA, 6. kolo -

1. FC Slovácko – FK Pardubice 0:1 (0:0)

Branky: 90.+4. Michal Surzyn

Rozhodčí: Hocek – Nádvorník, Dobrovolný (Petřík)

Červená karta: 69. Kalabiška, Šumulikoski (oba Slovácko)

Žluté karty: Hofmann, Petržela - Surzyn

Diváci: 1 980 (omezená kapacita)

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela (84. Kliment), Havlík, Sadílek (46. Hellebrand), Kohút (73. Daníček), Navrátil – Cicilia. Trenér: Svědík.

Pardubice: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn – Cadu (67. Ewerton), Solil, Jeřábek, Hlavatý (89. Čihák), Pfeifer (83. Petráň) – P. Černý (67. Sláma). Trenér: Krejčí.