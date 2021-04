Slovácko začalo v dohrávce koronavirového restu proti Pardubicím se dvěma změnami. Kohúta nahradil Kubala a místo Rezka nastoupil Kliment. Po dohodě obou klubů nenastoupil v domácím dresu Emil Tischler, který na východě Čech hostuje právě ze Slovácka.

Po úvodním oťukávání udeřilo poprvé Slovácko. Petržela šikovně prostrčil balon do vápna Klimentovi, který střelou k bližší tyči překvapil pardubického gólmana – 1:0. Pro útočníka z Uherského Hradiště to byla desátá trefa v sezoně.

Ve 33. minutě fauloval Hofmann pardubického Černého. Domácí kopali z nějakých pětadvaceti metrů přímý kop. Míš si postavil Ewerton a utěšenou střelou vyrovnal – 1:1.

To nebylo pro domácí všechno, za další čtyři minuty šli do vedení. Znovu u toho byla dvojice Ewerton – Hofmann. První jmenovaný vysunul Čelůstku, jeho centr si na hranici penalty srazil právě Hofmann do vlastní sítě – 2:1.

V závěru poločasu mělo šance Slovácko, ale první střelu Klimenta pardubický gólman Letáček vyrazil a Kalabiška mířil vedle.

Úvod druhého poločasu byl v režii domácího týmu. Už po sedmi minutách centroval Ewerton, slovácký Nemrava balon ještě vyrazil, ale z dorážky ho mezi nohy prostřelil Kostka – 3:1.

Pro bývalého hráče Slovácka to byla první ligová branka.

Po gólu hostující kouč Martin Svědík prostřídal. Místo Kalabišky šel Divíšek a Kubalu vystřídal Kohút.

Jenže ani to třetímu celku tabulky nepomohlo. Pardubice třetí gól nabudil a byly lepším týmem. Slovácko se vůbec nedostávalo do hry a zaostávalo prakticky ve všem.

V 73. minutě mohl přidat čtvrtou branku domácích s velkou chutí hrající Ewerton, ale jeho střela jen těsně minula Nemravovu branku.

V závěru už Pardubice dvoubrankový náskok kontrolovaly. Hlavatý mohl náskok domácích ještě navýšit, ale jeho střelu mu Nemrava vyrazil. Slovácko ve druhé půlce nevystřelilo na branku a zůstalo svým výkonem za očekáváním. Pardubice porazily celek z Uherského Hradiště podruhé v sezoně.

V dalším kole jedou svěřenci Martina Svědíka znovu do hlavního města. V neděli 18.4 se postaví pražské Spartě.

FORTUNA:LIGA 22. KOLO

FK Pardubice - 1. FC Slovácko 3:1 (2:1)

Branky: 33. Ewerton, 37. Hofmann (vlastní.), 52. Kostka – 9. Kliment.

Rozhodčí: Orel – Hájek, Flimmel. Žluté karty: Hlavatý – Kliment, Kadlec. Bez diváků.

FK Pardubice: Letáček – Prosek, F. Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) – Kostka (87. Sláma), Hlavatý, Solil, Ewerton (74. Pfeifer) – P. Černý (72. Huf). Trenér: Jaroslav Novotný.

1. FC Slovácko: Nemrava – Reinberk, S. Hofmann, Kadlec, Kalabiška (53. Divíšek) – Havlík (79. Rezek), Sadílek – M. Petržela (66. Tomič), Kubala (53. Kohút), Jurečka (79. Srubek) – Kliment. Trenér: Martin Svědík.

