I s klíčovým záložníkem Markem Havlíkem, který v zimní pauze téměř jistě nikam neodejde, v pátek ráno odcestovali na první zahraniční soustředění fotbalisté Slovácka. Ve výpravě uherskohradišťského celku schází pouze Merchas Doski, který si plní povinnosti u reprezentačního týmu Íráku.

Fotbalisté Slovácka zahájili zimní přípravu 1 | Video: Libor Kopl

Jinak čtvrtý tým FORTUNA:LIGY vyrazil do Turecka, kam odletěl z Vídně, kompletní. Jedinou novou tváří zatím zůstává rakouský útočník Marko Kvasina.

Trenér Svědík na první ze dvou kempů vzal i navrátilce z druholigového Prostějova Vojtěcha Bartoše, šanci v prvním týmu dostane i mladý stoper Daniel Holásek.

Moravany čeká na pobřeží Středozemního moře klasický dril. Tréninky jim zpestří dva přípravné zápasy. V neděli se Slovácko utká s třetím týmem rumunské ligy Universitatea Craiova a ve čtvrtek změří síly s vídeňským Rapidem.

Soupiska fotbalistů Slovácka pro první soustředění v Turecku.Zdroj: 1. FC Slovácko

„Model dvou soustředění se nám z minulosti osvědčil, tak v tom chceme pokračovat. Všechny přípravné zápasy odehrajeme v Turecku na přírodní trávě, včetně generálky před ligou. Čekají nás týmy z Rakouska, Ukrajiny, Rumunska a Černé Hory,“ uvedl sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Do Turecka se těším, říká Pavel Juroška a hodnotí uplynulý rok

Trenér Svědík se do Turecka stejně jako hráči těší. „V Česku jsou velkým problémem terény. Kór když začalo mrznout a nemáte vyhřívanou tréninkovou plochu … Nechci trénovat jenom na umělce. Tato příprava je trošku delší, takže budeme muset i na umělku, ale nechceme na ni strávit měsíc. Pro starší kluky to není optimální, na druhé straně buďme rádi za umělku, protože dřív se trénovalo na škváře. Dvě zahraniční soustředění se nám osvědčily. Minulý rok jsme byli v Chorvatsku a v Turecku, bylo to taky velmi dobré, proto jsme to letos zachovali,“ vysvětloval na startu zimní přípravy.

Z ní Slovácko ukrojilo již dva týdny, domácí prostředí vyměnilo za Belek.

„Těším se tam. Hlavně budeme na kvalitních terénech, což bude obrovská výhoda. Určitě to bude lepší jako tady běhat na umělkách. Mám raději jenom lehkou mikinu než tři vrstvy v těchto mrazech,“ říká křídelník Pavel Juroška.