Fanouškům se představil v prvním přípravném zápase Slovácka proti Vyškovu. Jak je u nováčků zvykem, nastoupil do zápasu s kapitánskou páskou.

Jasně jste přehráli druholigový celek (6:1). Nastoupil jste s kapitánskou páskou, čeká vás první příspěvek do slovácké kasy?

Tak to je všude, ale ceny jsou různé. Třeba ve Spartě to byla raketa jako prase, tady je to menší, ale stejně to jde do týmové kasy, takže si to mužstvo utratí.

Kdy se rozhodlo, že v nové sezoně budete hrát za Slovácko?

Došlo k tomu tři týdny před koncem sezony. Vedení Baníku si mě zavolalo a oznámilo mi, že do dalších sezon se mnou už nepočítají a chtějí v Ostravě jiné hráče. Měl jsem rok do konce smlouvy. Začalo se s novými informacemi pracovat, za chvilku mně volal pan Svědík a říkal, že má zájem.

Rozhodl jste se okamžitě?

Samozřejmě jsem řekl, že chci do Slovácka. Známe se z Ostravy a máme k sobě blízko. Věřím, že přestup do Uherského Hradiště mě posune dál.

Překvapilo vás, že s vámi Baník už do další sezony nepočítal? Cítil jste z klubu nějaké náznaky?Náznaky nebyly žádné, nikdo se mnou nemluvil. Trenér mi pořád říkal, že mám čekat na svoji šanci. Že mám pracovat, že mi nemá co vytknout a najednou si mě vedení zavolalo a řeklo mi, že se mnou nepočítají. Bral jsem to jako hotovou věc, jako překvapení bych to neviděl, to je prostě fotbalový život.

Přece jenom. Nemrzelo vás, že jako odchovanci vám oznámili rok před koncem smlouvy, že končíte?

Zamrzelo to hodně, z toho kraje pocházím, byl jsem tam celý život. Je to trošku smutné, co se tam děje, ale to už nebudu řešit, jsem někde jinde.

Baník je přece jenom ambicióznější klub, každý rok vyhlašuje boj o poháry. Co rozhodlo, že jste šel do regionálního Slovácka? Byl to hlavně trenér Martin Svědík?

Měl na tom velkou zásluhu. Vždycky když jdete někam, kde vás znají, tak se lépe přizpůsobíte spoluhráčům a také hernímu systému. Říkáte, že je Baník ambicióznější? V uplynulé sezoně to tak nebylo, poháry bude hrát Slovácko.

Je pro vás Evropská konferenční liga další výzva?

Samozřejmě, je to výzva. Hrál jsem Evropskou ligu ve Spartě a také ve Zlíně, tam jsme s týmem přišli až do skupiny, takže cenné zkušenosti. Dostat se do hlavní soutěže přes ty předkola bude těžké, ale doufám, že na to máme a poháry pro Slovácko přivezeme.

Jste odchovanec Baníku, máte za sebou angažmá v pražské Spartě. Není pro vás Slovácko málo?

Skok dolů to určitě není, takto bych to nebral. Slovácko hraje dobrý fotbal, v loňské sezoně mělo dobré výsledky. Osobně jsem si třeba i polepšil, jsem rád, že jsem tady. Ještě přivést do Hradiště Evropskou ligu a bude to úplně super. Plovdiv je těžký los, ale věřím, že nás trenér dobře připraví.

Říká se, že pod trenérem Svědíkem je příprava hodně tvrdá., Už jste to po těch pár dnech pocítil?

Každá příprava je náročná. Obzvlášť po tom volnu, ale musím říct, že trenér Svědík má přípravu jinou než byla v Ostravě - je tvrdší.

Na jaký post s vámi trenér Svědík počítá? Kde se cítíte nejlépe?

Poslední dobu jsem hrál klasické beka, ale ve finále je mi to jedno. Důležité bude, aby šlapal celý tým.

Už jste v Uherském Hradišti zabydlel?

Budu tady bydlet. Rodinu mám v Havířově, to je asi autem hodina čtyřicet, to by na každodenní dojíždění nebylo. Už jsem si našel bydlení. Je to po Klimentovi. Doufám, že je tam dobrá aura kolem toho baráku a bude mi to taky střílet (směje se).

Máte rodinu?

Mám přítelkyně a čtyřměsíční dcerku. Budu je tady chtít, co nejvíc. Nějaký den v týdnu budou v Havířově a zbytek tady.