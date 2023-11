Na Baník se dobře nachystali. Fotbalisty Slovácka před utkáním s tradičním moravským rivalem nahecovala i slova ostravského kouče Pavla Hapala, který předcházející úspěch uherskohradišťského celku v Plzni svaloval na únavu Viktorie z nabitého programu.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík udílí pokyny Vlastimilu Daníčkovi. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Slova Pavla Hapala nás namotivovala. Chtěli jsme dokázat, že umíme hrát, i když soupeř není unavený,“ rýpl si do protivníka po nedělním triumfu 2:0 kouč Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým v zápase nakopla nádherná vedoucí branka záložníka Havlíka, zaslouženou výhru domácího týmu podtrhl přesnou hlavičkou útočník Cicilia.

„Mužstvo musím pochválit. Baníku jsme za stavu 1:0 skoro nic nedovolili, naopak jsme sami hrozili. Zbytek utkání už byl v naší moci. I dobrým presinkem nebo tlakem na balon jsme soupeře donutili k mnoha ztrátám, které jsme využívali k dobré přechodové fázi. Svůj výkon jsme korunovali druhým gólem, což bylo důležité, abychom se pak nemuseli klepat,“ uvedl Svědík.

Baník hrozil pouze v úvodní půlhodině za bezbrankového stavu. Inkasovaná branka hosty srazila, po změně stran už Ostrava trápila, další šance neměla.

„Hlavní bylo, že jsme přečkali první šanci soupeře, což byl zřejmě stěžejní moment. Pak tam byla hluchá patnáctiminutová pasáž, kdy jsme nechali Baník hrát kolmé balony nahoru a neovládali střed hřiště. Baník měl dobré brejky, hrozil,“ chválí soupeře.

Klíčová zřejmě byla nevyužitá příležitost Tanka po chybné rozehrávce Doskiho. Heča ostravskému rychlíkovi kličku vystihl, velkou šanci bravurně zmařil. Vzápětí nebezpečně pálil Buchta vedle.

„Baník má dobré mužstvo. Když jde do vedení, má svoji sílu. Venku měl výbornou sérii tří výher a jedné remízy, což budilo respekt. Bylo vidět, že mu chybí Ewerton s Lischkou, čehož jsme využili,“ prohlásil Svědík.

Po nedělním zápase vyzdvihl výkon i přínos záložníka Havlíka. Odchovanec Kroměříže je s šesti góly nejlepší střelec týmu, který vytáhl už na třetí místo FORTUNA:LIGY.

„Markovi to na pozici číslo šest nešlo. Odskakovali mu balony, byl těžkopádný, neměl dobré období. Rozhodli jsme se mu trošku psychicky pomoct a posunuli ho výš. Nahoře mu sedí. Je to velmi kreativní hráč. Umí vystřelit, dát gól, což nyní dokazuje. Od té doby má výborné statistiky. Doufám, že si ho konečně všimnou i v reprezentaci,“ narážel na konec hlavního kouče národního týmu Jaroslava Šilhavého a celého realizačního týmu.

Právě Svědík je totiž podle médií jedním z hlavních kandidátů na pozici trenéra.

Po utkání s Baníkem ale řešil jenom Havlíka.

„Řekl jsem to samozřejmě s nadsázkou, protože Marek musí výkony potvrzovat neustále, ale za mě je to škoda, že tam není, protože Marek si šanci zaslouží. Pro nás je to nesmírně důležitý hráč. A právě takovéhle fotbalisty, kteří jsou kreativní a umí kopnout standardku, potřebujeme. Navíc má výborný věk a jeho výkony jsou velmi dobré. Snad si formu udrží,“ přeje Havlíkovi.

Pokud se Svědík stane Šilhavého nástupem, má šikovný středopolař Slovácka účast na mistrovství Evropy v Německu téměř jistou. „Já bych si ho vzal do mančaftu všude,“ zakončil s úsměvem.