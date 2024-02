Podal velký výkon, opět po týdnu skóroval, přesto nebyl křídelník Slovácka Pavel Juroška nijak nadšený. Celek z Uherského Hradiště doma podlehl pražské Spartě 1:3 a dál čeká na první jarní výhru.

Fotbalisté Slováck ve šlágru 22. kola FORTUNA:LIGY hráli se Spartou Praha. | Video: Libor Kopl

„Na jedné straně jsem rád, že góly konečně dávám, na druhé straně bych je klidně vyměnil za body. Mrzí mě, že branky nejsou vítězné,“ uvedl po nedělním šlágru uherskohradišťský dravec.

Prohra s úřadujícím mistrem jej mrzela. „Je obrovská škoda, že jsme neuhráli ani bod,“ povzdechl si.

„První poločas jsme hráli dobře. Plnili úkoly, co jsme měli. Sparta si pak po změně stran vytvořila tlak, měla pár standardek. Dala gól z dlouhého balonu, pak už se to těžko otáčelo,“ přidal.

V 55. minutě Karabec bleskově rozehrál standardku z vlastní poloviny, dlouhý pas zpracoval Birmančevič a ten už tvrdou ranou poslal Spartu do vedení svým sedmým gólem v ligové sezoně.

Inkasovaná branka vyburcovala domácí k větší aktivitě, s Kohútovou střelou si však poradil Vindahl a další náznaky šancí obrana Letenských už bez větších potíží uhlídala.

Klíčová pro vývoj duelu byla 75. minuta. Nejprve se domácí dožadovali penalty po akci střídajícího Siňavského, rozhodčí Szikszay ale nechal ve hře pokračovat a z protiútoku se po pohledné individuální akci prosadil Haraslín, jenž zaokrouhlil svůj počet ligových gólů v ročníku na deset. Na vedoucího Šulce z Plzně ztrácí v tabulce kanonýrů jeden zásah.

„Sparta má obrovskou sílu. I když hrála v týdnu s Galatasaray, všechny posty má zdvojené, ztrojené. Věděli jsme, že kvalita přijde i z lavičky. Chystali jsme se na to, bohužel to nevyšlo,“ smutní Juroška.

Přitom Moravané začali skvěle a brzy mohli jít do vedení. Juroška pláchl hostující obraně, postupoval sám na Vindahla, dánský brankář ale jeho tutovku zlikvidoval. Uspěl i o dvě minuty později ve velmi podobné pozici, do níž se dostal Petržela.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Hned v úvodu jsme měli dvě šance. Pak jsme ale inkasovali ze standardky, což je velká škoda, protože jsme se na tyto situace připravovali,“ uvedl.

Spartě stačila k vedení první vážnější útočná akce. Birmančevičův přímý kop propadl šestnáctkou k Vitíkovi, který nedůslednost domácí obrany potrestal gólovou hlavičkou do protipohybu brankáře Heči.

„Ale zareagovali jsme na to docela rychle a výsledek srovnali,“ připomíná.

Skóroval právě rodák z Prostřední Bečvy. Dlouhý nákop Heči hlavou prodloužil Cicilia a Juroška po dalším úniku propálil Vindahla. Stejně se Slovácko prosadilo před týdnem v derby ve Zlíně a opět po týdnu nachytalo jednoduchou akcí i Spartu.

„Máme to takto secvičené. S Regim jsme domluvení, trenér po mně vyžaduje náběhy. Je to součást plánu. Teďka to dvakrát po sobě vyšlo,“ culil se šťastný střelec, jehož výkon ocenil i trenér Martin Svědík.

„U Pavla je to dáno zkušeností. Čím víc hraje, tím je na tom lépe,“ míní. „On se do podobných situací vždycky bude dostávat, protože má výbornou rychlost,“ přidává. Podle Svědíka si Juroška začíná na hřišti uvědomovat souvislosti, umí načasovat náběh, ve vhodný moment si naběhnout za Ciciliu.

„Bude jenom na něm, jak se bude dál zlepšovat. U něj je to hodně o psychice. Pokud bude góly dávat, může v tom pokračovat dál,“ věří Svědík.

Dvaadvacetiletý fotbalista si váží důvěry úspěšného kouče, na trávníku se cítí lépe. „Možná mi narostlo sebevědomí, pomůže mi i gól,“ věří.

Zatímco Juroška prožívá povedené období, Slovácko má za sebou jeden z nejhorších vstupů do jara.

Petržela a spol. jako jediní ve druhé polovině sezony nezískal ani bod. Sice dál drží čtvrté místo, ale na třetí Plzeň ztrácejí už deset bodů. „Musíme si to vyhodnotit. Víme, že do jara jsme nevstoupili úplně dobře, jsme stále na nule. Bodovat musíme hned v Karviné,“ dodává.