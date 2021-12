„Pořád musíme myslet na to, že máme za sebou výborný rok. V posledním zápase na to chceme navázat, vyhrát a udělat si hezké volno a Vánoce. Chceme zakončit podzim vítězstvím, aby se nám i dobře přezimovalo,“ uvedl kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Do Uherského Hradiště dorazí ambiciózní Jablonec. Severočeši mají za sebou rozpačitý půlrok.

Zatímco v Evropské konferenční lize postoupili do základní skupiny a do poslední chvíle bojovali o postup do play-off, v české nejvyšší soutěži se neuvěřitelně souží, s šestnácti body jsou až třináctí.

„Jsou tam, kde nechtějí být, a kde si nikdo nemyslel, že budou. Ono to tak někdy bývá, že ti nevyjde pár zápasů, a když jsi dole, tak se tam plácáš a špatně se z toho dostává ven. To ale ať si vyřeší v zimní pauze a ať potom klidně začnou vyhrávat, ale teď je budeme chtít porazit,“ říká Kadlec.

Byť Jablonec naposledy doma podlehl Teplicím 0:2, podceňovat je Svědíkův týmů rozhodně nemůže.

„Zápasy s Jabloncem jsou vždycky vyrovnané a rozhodují detaily. My na to musíme být nachystaní. Soupeř má kvalitní tým, ale to máme i my a spíš se budeme soustředit na sebe, protože to bude o nás a myslím, že máme na to, abychom je doma porazili,“ věří někdejší reprezentant.

Celku z Uherského Hradiště na konci famózního podzimu došel dech.

Mančaft v posledních třech duelech získal jen bod a ztratil kontakt s vedoucí trojicí.

Spíš než o titulu se nyní na Slovácku mluví o udržení čtvrté pozice, náskoku před ostravským Baníkem.

„Poslední zápasy až na Hradec byly herně dobré. Bohužel nám nevyšly hlavně výsledkově, což je škoda, protože jsme tak znehodnotili některé výkony, které jsme předváděli před tím. Doufejme, že to bylo smolné období, které už je snad za námi,“ věří.

Borci z Moravy si nevydařené duely rozebrali, vyříkali, nyní se dívají jenom dopředu. „V některých fázích se musíme zlepšit, zase třeba neobdržet branku a dohrávat zápasy chytřeji. Doufejme, že se nám to podaří a podzim, který byl mimořádný, zakončíme výhrou,“ přeje si Kadlec.

Fotbalisté Slovácka se v posledním letošním utkáním musí obejít bez vykartovaného krajního beka Reinberka, Severočeši, kteří v lize čekají na vítězství už pět zápasů, zase dorazí do Uherského Hradiště, bez křídelníků Pilaře a Malínského, hostům bude chybět i útočník Čvančara, jenž po vyloučení s Teplicemi vyfasoval trest na tři utkání.

FORTUNA:LIGA, 19. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - FK Jablonec (13.)

Výkop: sobota v 15.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Berka - Leška, Šimáček (Julínek) | VAR: Adámková

Ligová bilance: 8-15-16, 33:52

Poslední zápas: 1:1 (76. Čvančara z penalty – 45. Jurečka, 22. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Ngyuen – Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Trenér: Svědík.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob – Považanec, Hübschman – Houska, Kratochvíl, Vaníček - Doležal. Trenér: Rada.

Tip Deníku: 2:0