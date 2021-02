Pokud chtějí Moravané umazat čtyřbodovou ztrátu, musí na severu Čech zvítězit, což je problém, protože celek z Uherského Hradiště neporazil neoblíbeného protivníka už třináct zápasů.

„Víme o tom, ale nijak se tím nezaobíráme,“ tvrdí asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Naposledy se Moravané po souboji s Jabloncem radovali před devíti lety. Duel, který se na Městském stadionu Miroslava Valenty hrál 22. února 2014, rozhodl hned ve. 4. minutě Jakub Petr. Od té doby sbírali Daníček a spol. jenom porážky, sem tam přišla nějaká remíza.

„Doma se nám s nimi celkem daří, venku je to ale horší," vnímá obránce Slovácka Patrik Šimko. „Ale třeba na Spartě jsme taky dlouho nevyhráli a loni se nám podařilo tam uspět. Slavii i Plzeň jsme taktéž doma zlomili, nevím, proč by se nám to nemohlo podařit teď v Jablonci?“ ptá se slovenský fotbalista.

V neděli se Svědíkův tým pokusí nepříjemnou sérii utnout, motivaci má velkou. „Vůbec to nebereme tak, že v Jablonci hrajeme o medailové pozice. Víme, že nás čeká velmi těžký duel s předním týmem tabulky a navíc na těžkém terénu, což může taky sehrát roli. Na jaře jsme ještě neprohráli a rádi bychom v tomto trendu pokračovali. V týdnu jsme se zaměřili na to, co nám proti Budějovicím v minulém kole nešlo, tedy převážně na větší aktivitu směrem dopředu," prohlásil Palinek.

Moravanům se navíc letos venku náramně daří. Slovácko u soupeře zvítězilo třikrát za sebou, celkově mimo svůj stadion získalo šestnáct z jednatřiceti bodů.

„Čeká nás hodně náročný zápas. Zatímco Slavia je někde jinde, Sparta, Plzeň, Ostrava, Slovácko nebo Liberec jsou týmy podobné naší úrovni. Nehledě na to, že Slovácko hrálo v posledních pěti zápasech velmi dobře, daří se mu vyhrávat, je neporažené,“ připomíná jablonecký trenér Petr Rada.

Zatímco Severočeši jsou kompletní, hostům stále scházejí zraněný útočník Cicilia s krajním bekem Tomičem, fit není ani kapitán Daníček, který by měl nastoupit až za týden doma proti Teplicím.

Oba týmy v minulém kole poprvé nevyhrály. Slovácko ztratilo body po rekordních pěti vítězstvích za sebou, Jablonec okusil hořkost porážky po deseti zápasech.

V Edenu proti Slavii neměl šanci, prohrál 0:3. „Soupeři to sice na Slavii nevyšlo, i tak ale má silný a zkušený tým. Že je v tabulce druhý, to mluví samo za sebe,“ uvedl záložník Slovácka Marek Havlík. „Jablonec má rychlé kraje, celkově v ofenzivě je nebezpečný, ale myslím si, že se do jeho obrany dá dostat,“ je přesvědčený.

Také důležitý záložník ví, že hosty na severu Čech rozhodně nečeká jednoduchá šichta. „Když jsem navíc viděl, jak po jejich domácím zápase s Příbramí vypadalo hřiště, tak nás tam určitě čeká těžký terén. Na to se ale vymlouvat nemůžeme, je to pro oba týmy stejné a my se pokusíme i z Jablonce přivézt nějaké body,“ dodává Havlík.

Otázkou zůstává, v jakém stavu bude pažit na jablonecké Střelnici, který dostal před čtrnácti dny obrovsky zabrat při sněhem zavátém zápase s Příbramí. Předpověď počasí totiž není pro severní část republiky růžová ani pro tento víkend.

FORTUNA:LIGA, 18. kolo -

FK Jablonec (2.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle ve 14.00, stadion Střelnice

Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Hock (Hanousek) | VAR: Berka | AVAR: Mokrusch

Ligová bilance: 16-14-7, 51:29

Poslední vzájemný zápas: 1:1 (48. Cicilia – 79. Chramosta, 29. srpna 2020)

Pravděpodobné sestavy: Jablonec: Hanuš – Holík, Martinec, Zelený, Krob – Hübschman – Jovovič, Považanec, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Trenér: Rada.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Jurečka, Havlík, Sadílek, Navrátil – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 2:2