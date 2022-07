Bývalý kapitán severní Makedonie dobře ví, že konfrontace se zahraničními protivníky je nejen pro předkola evropských soutěží potřeba. A jelikož v Česku jsou možnosti výrazně omezené, musí celek z Uherského Hradiště vyrazit za hranice, aby se mohl poměřit s kvalitními soupeři, jiným herním stylem.

„Třeba v Rakousku nebo Chorvatsku jsou jiné týmy než ve Slovinsku. Opravdu záleží, kam jedete. My míříme za soupeři, kteří jsou s námi ochotní hrát,“ říká Šumulikoski.

Herní soustředění fotbalistů Slovácka ve Slovinsku

16. července - Trabzonspor –

1. FC SLOVÁCKO (Brdo, čas bude upřesněn)

20. července - Budafoki FC -

1. FC SLOVÁCKO (Kranjska Gora, čas bude upřesněn)

22. července - SC Ashdod – 1. FC SLOVÁCKO (Bled, čas bude upřesněn)

Třeba s maďarským Budafoki FC se borci ze Slovácka utkají již potřetí. Zvučné jméno má hlavně turecký Trabzonspor. „Jsou zrovna na soustředění kousek od nás, takže to hezky vyšlo. Ale i poslední duel bude těžký. Izraelce bych vůbec nepodceňoval,“ uvedl manažer.

Šumulikoski stejně jako trenér Svědík protivníky nerozděluje, o generálce nemluví. „Po návratu nás čeká ještě deset dní přípravy. Někdo se může zranit, sestava změnit,“ přemítá.

Fotbalisté Slovácka se na herním soustředění nebudou jenom chystat na start domácí soutěže, ale i třetí předkolo Evropské ligy. Jméno soupeře se dozví v pondělí 18. července, kdy se koná los.

Šumulikoski dění v Nyonu ale živě sledovat nebude, radši se nechá překvapit. „Vždycky, když jsem to dřív sledoval, špatně to dopadlo,“ přiznává s úsměvem. „Teď se dozvím od jiných a až pak to začneme řešit,“ přidává.

Společně s ředitelem klubu Pojezným a koučem Svědíkem se neustále baví o doplnění mužstva, posílení kádru.

Pět výher Slovácka? Je to pořád příprava, brzdí optimismus trenér Mucha

Zatím na Moravu dorazilo pět nových hráčů. Vedení klubu angažovalo Estonce Sinyavskiého, z Maďarska přivedlo zkušeného útočníka Kozáka. Dalšími posilami jsou českobudějovický Brandner a navrátilec Trávník, který bude ve Slovácku hostovat z pražské Sparty. V týmu pokračují brankář Nguyen i útočník Šašinka.

„Hráči se řeší neustále. Sice jich tady máme dost, ale někteří jsou zranění. Je potřeba zvýšit kvalitu,“ cítí Šumulikoski.

Problém je, že ne každý se do Slovácka hodí a ne všichni se na východ republiky hrnou. Také dril trenéra Svědíka dost bolí, takže než si tělo zvykne na tvrdé tréninky, uteče pár měsíců. „Ne každý to vydrží,“ podotýká Šumi.

Možnosti posílení mužstva se ale nevzdává. „Uvidíme, zda se ještě něco podaří,“ poznamenal.

Poslední novou tváří je Merchas Doski. Irácký reprezentant naposledy působil v rakouském týmu FC Wacker Innsbruck a na Slovácku podepsal tříletý kontrakt.

„Doporučili jej trenéři Sukup s Tobiášem. Jejich názor se nám potvrdil v trénincích i v zápasech. Nebylo moc o čem rozmýšlet,“ říká Šumulikoski.

Podle ně může Doski naskočit okamžitě. Připravený je dobře. „Považuji ho spíše za Němce, navíc hrál v Rakousku, takže po kondiční stránce je nachystaný,“ míní.

Na hodnocení zahraniční akvizice si chce ale počkat. „Liga je úplně jiná než přáteláky. Jde v ní o body a peníze,“ připomíná.

Pohyby v kádru 1.FC SLOVÁCKO

Příchody: Vlasiy Sinyavskiy – přestup z MFK Karviná, Libor Kozák – přestup z Puskás Akadémia FC, Patrik Brandner – přestup z SK Dynamo České Budějovice, Filip Nguyen – přestup z FC Slovan Liberec, Merchas Doski – přestup z FC Wacker Innsbruck, Michal Trávník – hostování z AC Sparta Praha do 30.6.2023, Ondřej Šašinka – Hostování z FC Baník Ostrava do 30.6.2023, Jaromír Srubek – návrat z hostování (MFK Vyškov).

Odchody: Josef Divíšek – přestup (FC Zbrojovka Brno), Václav Jurečka – přestup (SK Slavia Praha), Rigino Cicilia – konec smlouvy, Filip Kubala – přestup (FC Hradec Králové), Pavol Bajza – přestup (FC Hradec Králové), Lukáš Sadílek – přestup (AC Sparta Praha), Tomáš Vincour (SFC Opava – v jednání), David Kratochvíla (MFK Vyškov – v jednání), Jakub Rezek (MFK Karviná - v jednání)