Hráči z Uherského Hradiště věří, že je čeká klidnější duel než byly předcházející dva. Na jaře 2019 proti Moravanům sudí Rejžek, který mimochodem řídí i pondělní střetnutí, nařídil tři pokutové kopy, letos na jaře byl zase U Nisy vyloučen stoper Michal Kadlec.

Oba zápasy Daníček a spol. prohráli, když pokaždé inkasovali tři branky. Nyní se pokusí borci ze Slovácka defenzivu ještě více zpevnit a domů odvést nějaký bod.

„Víme o tom, jak se nám v Liberci dlouhodobě nedaří. Kopou se tam proti nám penalty, máme vyloučené hráče. Nesmíme tomu ale podlehnout, jdeme do zápasu s čistou hlavou," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Tým z Uherského Hradiště nastoupí venku v lize po více než dvou měsících, čtyřikrát za sebou hrál doma.

„Liberec v týdnu vyhrál v Gentu a tím potvrdil, že je to velmi kvalitní tým. Na nějakou jeho únavu nespoléháme, Slovan má široký kádr a koronavirovými peripetiemi si už prošel. Náš plán vychází z odpovědnosti každého jedince. Tým, který dobře brání, může i dobře útočit. Rádi bychom domácí překvapili naší přímočarostí," řekl Palinek.

Hosté budou na severu Čech spoléhat nejen na organizovanou defenzivu a poctivou hru celého týmu, ale i útočníka Klimenta, jenž v posledních duelech nastupuje na úkor Cicilii.

Střelecky se ale bývalý reprezentant souží, v osmi duelech skóroval jen jednou.

„Jsem rád, že nastupuji od začátku. Sebevědomí šlo trošičku nahoru. Předvedená hra je dobrá, chybí akorát čísla,“ uvědomuje si sedmadvacetiletý forvard. „Ani na tréninku mi to tam moc nepadá, snad to brzy prolomím,“ doufá. „Kdyby to přišlo už v Liberci, bylo by to nejlepší,“ ví dobře.

Moravané to však budou mít pod Ještědem složité. Liberec sice naposledy v lize prohrál v derby s Jabloncem 1:3, ale ve čtvrtek uspěl na hřišti v Gentu. Ani výhra v Belgii 2:1 ovšem Slovanu k postupu ze základní skupiny Evropské ligy nestačila, dál jde německý Hoffenheim a Crvené zvezda Bělehrad. Trenér Pavel Hoftych svěřence po posledním triumfu chválil.

„Je vidět, že mužstvo po covidovém výpadku už je dotrénované. Už v předešlém zápase se Hoffenheimem bylo vidět, že se vracíme do běžecké a herní formy,“ těší ex-zlínského kouče.

Liberec nastoupí proti Slovácku mezi dvěma zápasy Evropské ligy.

„Pondělní termín byl s námi konzultován. I když si zkrátíme čas před zápasem s Crvenou zvezdou, přece jen je to pondělí trochu lepší. Hrát po pátečním příletu (z Gentu) hned v neděli zápas by bylo hodně složité," řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych.

„Slovácko momentálně hraje velmi dobrý fotbal, trenér Martin Svědík tam odvádí dlouhodobě výbornou práci. Je to fyzicky silný tým, technicky dobrý a určitě patří do špičky ligy," podotkl Hoftych, jehož tým kvůli odložení zápasu v Ostravě nastoupí v nejvyšší soutěži po více než dvou týdnech.

Kliment duel Slovanu sledoval, hru ani sestavu protivníka ale úplně nezkoumal ani neanalyzoval.

„Liberec odehrál dobrý zápas, přivezl super výsledek. Nečeká nás nic jednoduchého. Oproti Příbrami a Opavě nás čeká daleko silnější a kombinačně zdatnější soupeř. Budeme se muset zaměřit více na defenzivu a vzadu to zavřít,“ míní.

Spoléhat budou hosté na rychlé brejky. „Mohli bychom utéct a dát gól,“ přeje si Kliment.

Pondělní souboj zpestří střet sourozenců Sadílkových. Starší Lukáš hraje za Slovácko, kde fotbalově vyrostl i mladší Michal. Člen úspěšné reprezentační jednadvacítky z Uherského Hradiště zamířil do Holandska, na podzim se ale z PSV Eindhoven vrátil zpět do Česka, místo mateřského klubu si ale vybral Liberec.

„Bavili jsme se o tom o víkendu, kdy měl Liberec volno. Brácha byl na skok doma a už jsme o tom prohodili pár slov. Doufám, že utkání zvládneme a že si budu moct bráchu na Vánoce dobírat," uvedl Lukáš Sadílek.

FORTUNA:LIGA, 10. kolo -

FC Slovan Liberec (9.) - 1. FC Slovácko (8.)

Výkop: pondělí v 18.00, stadion U Nisy

Rozhodčí: Rejžek - Mojžíš, Bureš (Orel) | VAR: Lerch | AVAR: Vlček

Ligová bilance: 21-11-4

Poslední zápas: 3:1 (44. Mara, 90. Koscelník, 90. Beran – 28. Zajíc, 30. května 2020)

Pravděpodobné sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Jugas, Kačaraba, Mikula – Pešek, Hromada, M. Sadílek, Mara, Beran – Júsuf. Trenér: Hoftych.

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko – Petržela, Daníček, Havlík, L. Sadílek, Navrátil – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip deníku: 1:2.