„Soupeř přes zimu přivedl zajímavé hráče, posílil se, stabilizoval se. Už na podzim jsme s nimi odehráli vyrovnaný zápas, kdy jsme vyhráli 3:2. Určitě to bude nebezpečný soupeř a uvidíme, jaké tam bude hřiště. My chceme potvrdit to, co jsme načali s Mladou Boleslaví a chceme najet na podzimní vlnu, kdy se nám dařilo vozit body z venku,“ uvedl záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

FORTUNA:LIGA, 24. kola -

FK Teplice (12.) - 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: neděle v 15.00, AGC Aréna Na Stínadlech

Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf (Hanousek) | VAR: Berka | AVAR: Ratajová

Ligová bilance: 13-17-9

Poslední zápas: 2:3 (15. Rezek, 73. Kodad - 40. a 61. Reinberk, 52. Jurečka, 2. října 2021)

Pravděpodobné sestavy: Teplice: Grigar – Kučera, Tijani, Vondrášek – Hyčka, Mareček, Fortelný, Trubač, Boljevič – Žák, Sejk. Trenér: Jarošík.

Slovácko: Fryšták – Reinberk, Daníček, Šimko, Kalabiška – Havlík, Ljovin – Petržela, Sadílek, Holzer – Jurečka. Trenér: Svědík.

I když se skláři po polovině soutěže krčili na posledním místě a byli na odpis, tak v letošním kalendářním roce ještě neprohráli, ze čtyř zápasů si připsali deset bodů a v tabulce FORTUNA:LIGY poskočili na dvanácté místo.

„Je pravda, že se soupeři nějaké zápasy podařily, bude si věřit. Na druhé straně my se máme také od čeho odrazit. Naše výkony jdou nahoru, už první půlka proti Pardubicím měla jakési měřítko, Boleslav jsme v uplynulém kole porazili. Doufám, že naše výkony se budou už jenom stupňovat. Věřím, že si poradíme i s Teplicemi a zápas zvládneme,“ přeje si krajní obránce Slovácka Petr Reinberk.

Celek z Uherského Hradiště musí před nedělném duelem dořešit hlavně složení obranné čtyřky. Kapitán Kadlec je totiž zraněný, Hofmann bude stát kvůli čtyřem žlutým kartám.

Trenér Svědík má ale v záloze další jména, s absencemi si jistě poradí. Ze zálohy na stopera se zatáhne Daníček, hrát bude nejspíš i Šimko.

Teplický kouč Jiří Jarošík pracuje na jaře s ustálenou sestavou, byť nějaké změny po bezbrankové remíze v Olomouci se vyloučit nedají.

Severočeši berou domácí zápase se Slováckem velmi vážně. „Bude to pro nás další důležitý zápas a klíč k posunu tabulkou. Teď se bude lámat chleba, tabulka se srovnala. Bude se hrát o každý bod,“ ví bývalý reprezentant.

Tepličtí sice na Hané nepodali optimální dobrý výkon, ale ani soupeř z Uherského Hradiště po zimní pauze nijak nezáří, čehož chtějí využít. „Není to to Slovácko, co bylo na podzim. To mělo excelentní formu, hrálo výborně, byl to asi černý kůň ligy. Na jaře mu to tolik nešlape,“ všímá si i Jarošík.

Také v rámci nedělního zápasu Na Stínadlech se chystají akce na podporu Ukrajiny, která čelí válečné agrese ze strany Ruska.

Naše výkony se budou stupňovat. Zvládneme i Teplice, věří obránce Reinberk

Svědíkův tým čeká v březnu řada důležitých ligových zápasů, včetně toho pohárového, když se v semifinále utká s Hradcem Králové. V případě postupu by Slovácko finálový zápas odehrálo doma proti pražské Spartě, která ve středečním dramatickém utkání přetlačila Jablonec 4:3 v prodloužení.

„Zápas jsem sledoval, protože to pro nás je potenciální soupeř, ale my se hlavně musíme soustředit na naše semifinálové utkání v Hradci, protože hrát finále doma je obrovské lákadlo už pro ty lidi za to všechno, co tady teď poslední dvě sezony bylo, kdy se nám dařilo a nemohli jsme si tu euforii užívat společně na stadionu. Každopádně teď se soustředíme na ligové soupeře, a pak musíme zvládnout semifinále poháru,“ dodává Sadílek.