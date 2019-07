„Gól dát umí. Je to zkušený hráč a v lize bude přínosem. Rozšířil kádr v útočné fázi, jsme rádi, že u nás je,“ řekl o nové posile asistent trenéra Michal Šmarda.

V generálce jste remizovali s Trenčínem (1:1). Jaké máte pocity z posledního přípravného zápasu?

Pocity smíšené, byla to taková rozpačitá generálka. Myslím si, že z naší strany to mohlo být lepší. Trenčín měl dobré hráče, byli hodně běhaví, výborní jeden na jednoho.

V přípravě jste nastupoval na pozici podhrotovým útočníkem. Je to vaše místo v sestavě? Nastupoval jste i přímo na hrotu?

Na hrotu útoku už jsem dlouho nehrál, s přibývajícím věkem mi to víc sedí na podhrotu. Trenér se mnou počítá spíš do záložní řady nebo právě na pozici podhrotového útočníka.

Dal jste branku v prvním zápase a další přidal v generálce. Je to pro vás hodně motivující?

Doufám, že nějaké góly přidám i v lize. Hlavně jsem přišel, abych pomohl mančaftu a byl pro něj platný.

Jak se vám zamlouvala příprava pod trenérem Martinem Svědíkem?

Co se týká přípravných zápasů, tak těžko říct, důležitá bude liga. Tam se teprve ukáže, jak na tom jsme. Kabina zatím dobrý, nejsem tady dlouho, nemůžu si na nic stěžovat

Je pro vás Slovácko novou motivací v kariéře?

Samozřejmě. V Olomouci to na startu přípravy nevypadalo, že bych měl nějakou super pozici. Jsem rád, že tady můžu být.

V Olomouci se změnil trenér, místo Jílka přišel Látal, nechtěl jste ještě zabojovat o svoji pozici?

Ten rok v Sigmě se mně úplně nepovedl. Slovácko o mě mělo zájem, to jsem kvitoval. Pokud by mě Sigma hodně chtěla, tak bych tam asi zůstal.

Mluvil jste o novém angažmá přímo s trenérem Martinem Svědíkem?

Ano, známe se už s Jihlavy, když vás chce trenér, tak je to hodně důležité. Ve finále jsem žádnou jinou nabídku ani neměl. Pod stejným realizačním týmem jsem působil už v Jihlavě. S Michalem Šmardou jsem ještě hrával, takže po této stránce to nebylo pro mě nic nového.

Sigma bojovala o poháry. Nepohoršil jste si po sportovní stránce?

Je pravda, že Olomouc má velké ambice, asi chce hrát v nové sezoně znovu o poháry. Je to dané tím, že ten klub má velkou historii, ale myslím si, že v české lize jsou dva tři mančafty, které jsou rozdílové, a zbytek se mezi sebou mele. Liga je hrozně vyrovnaná, bodovat můžete s každým. Neřekl bych, že jdu do horšího týmu. To ukáže až sezona.

Jak moc jste znal kádr Slovácka?

Znám Jirku Krejčího z Jihlavy, s Petrem Reinberkem jsme se párkrát potkali v mládežnických výběrech. Jinak jsem proti těm klukům nastupoval každý rok – znal jsem je jako protihráče. Už jsem měl do Slovácka nakročeno v minulé sezoně, což nedopadlo, ale klub jsem sledoval.

Co říkáte na první ligový zápas. Jak se vám zamlouvá start na Spartě?

Někdy tam hrát musíme, ale nemáme se čeho bát. Těžké to bude všude, už se těším.

Pocházíte z Hradce Králové, budete se do Hradiště stěhovat s celou rodinou?

Rodina se mnou byla i v Olomouci, bude se mnou i v Hradišti. Máme dvouletého syna Jáchyma a stěhovat se budeme koncem měsíce. Minimálně na rok z nás budou Moraváci, už se těšíme na nové město.