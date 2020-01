Krajní bek, a muž, který má na svém kontě také tři reprezentační starty, sledoval v sobotním dopoledni své nové spoluhráče v přípravném zápase proti Uničovu.

„Měl jsem v týdnu menší problém s lýtkem. Dohodl jsem se trenérem, že do utkání ještě nepůjdu,“ vysvětloval svoji absenci na kunovické umělce.

Hodně se o vašem příchodu mluvilo. Aktuálně je to definitivní. Jste rád, že už se váš příchod na Slovácko vyřešil?

Jsem rád, že jsem tady a že se všechno konečně dotáhlo. Bylo to moje přání jít někam na hostování. Chtěl jsem se jít někam rozehrát. Tušil jsem, že po to zranění bych tu šanci nedostal a byl bych ve Spartě druhý nebo třetí pravý obránce. Nakonec jsem byl vyslyšený.

Velký zájem Slovácka byl už po mé operaci kolena. Trošku se to táhlo, ale jsem tady.

Mohl jste jít i blíž Praze? Byl tam zájem jiných klubů?

Nějaké nabídky byly. Psalo se o Teplicích, je pravda, že ve hře byly, ale pro mě ta štace byla až na druhé koleji. Chtěl jsem, aby vyšlo Slovácko, které mělo velký zájem. Všechno to dopadlo, tak jak mělo.

Byla ve hře i varianta přestupu do Slovácka?

Můžeme se bavit o všem, ale mám smlouvu ve Spartě. Slovácko by mě muselo koupit. Takto je to půlroční hostování.

Je to s nějakou opcí?

Ne.

Žijete s manželkou v Mladé Boleslavi. Jak se ona dívala na váš příchod do Uherského Hradiště?

Nemáme rodinu, nemáme děti, o to je to jednoduší. Já se sem přestěhuju, žena bude v Boleslavi, má tam práci. Mají s mamkou fitko. Když bude chtít a bude se jí stýskat, tak na pár dnů přijede.

Na podzim jste v lize odehrál jenom 45 minut proti Slovácku. To zranění kolena se vám stalo právě v tom zápase?

Ne, ne, určitě ne. To se objevilo krátce po tom zápase. Koleno ale natékalo už dřív. Šel jsem na magnetickou rezonanci. Tam se ukázalo, že jsem měl něco s chrupavkou a chtělo to zásah.

Jaká je aktuální situace s vaším kolenem?

Jsem absolutně bez bolesti, nic mě nebolí ani po zátěži. Musím to zaklepat, je to jako nové koleno. Cítím se dobře i fyzicky.

Hrál jste už v zimní přípravě Sparty. Není to vás zklamání, že jste se nevešel do kádru?

Určitě to neberu jako zklamání. Beru to jako správnou cestu a správné rozhodnutí. Jsem tady na půl roku, v létě se vracím do Sparty a budu o to místo bojovat. Beru to tady jako nový impulz, chci se ve Slovácku rozehrát a dostat se do herní pohody. Věřím, že si mi to tady povede.

Jak to máte se smlouvou ve Spartě. Končí vám v létě?

Ne. Ono to možná asi dost lidí neví, ale já jsem ve Spartě prodloužil v létě na dva roky. Smlouva mi končí mi v červnu 2021.

Proč jste vlastně zimní přípravu nezačal ve Slovácku? Byl nějaký problém?

Trenér Jílek to trošku zabrzdil. Chtěl mě ještě vidět v zápase, takže to trošku brzdil on. Tomáš Rosický (sportovní ředitel) by mě pustil okamžitě. Rozhodlo se to po zápase s Budějovicemi.

Bylo pro vás rozhodující, že vás chtěl trenér Martin Svědík?

Dá se říct, že jo. Trenér Svědík mě chtěl dost. Komunikovali jsme spolu po telefonu, řekl mi nějakou svoji vizi, nějakou svoji cestu. Líbí se mi, jak pracuje se Slováckem a jaké má výsledky. Mají sezonu skvěle odehranou a já doufám, že Slovácku pomůžu uhrát tu první šestku a v nadstavbě nějaký super výsledek. Je to můj hlavní cíl.

Vy jste odchovancem Mladé Boleslavi, trenér Martin Svědík tam nějakou dobu působil. Znali jste se?

Ne, když tam trenér Svědík trénoval, tak jsme se neznali, ale já v Boleslavi žiju. Několikrát jsme se tam potkali a prohodili pár slov.

Radil jste se o svém příchodu na Slovácku i s bývalým spoluhráčem ze Sparty Michalem Kadlecem?

Byli jsme s v kontaktu. Radil mi, jak to ve Slovácku chodí. Vychvaloval mi to tady, takže nějakou váhu jeho slovo určitě mělo.