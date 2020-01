„Chceme být připravení,“ říká manažer ligového Slovácka Veliče Šumulikoski.

Činovníci z Uherského Hradiště jednání se Spartou zintenzivní po návratu z Chorvatska.

„Věřím, že to v týdnu dořešíme. Jasno chceme mít do odletu na soustředění do Turecka,“ uvedl Šumulikoski.

Odchovanec Mladé Boleslavi dlouho patřil do základní sestavy Sparty. Kvůli zdravotním problémům ale o místo přišel. Po zranění kolena vynechal téměř celý podzim. Zahustel nastoupil pouze v úvodním kole, paradoxně proti Slovácku ale odehrál jen první poločas. Zbytek promarodil.

Na začátku ledna se ovšem hlásil trenérovi Jílkovi na zahájení zimní přípravy. V sobotu proti Českým Budějovicím absolvoval druhou část. V nabitém kádru Pražanů ale na něj místo nejspíše nezbude. Navíc mu v létě končí smlouva, jeho čas na Letné tak po čtyřech letech zřejmě vyprší. „Někteří nás v létě opustí,“ přiznal nedávno sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Slovácko by bývalého reprezentanta, který může hrát v obraně i záloze, bralo nejspíše na hostování. Moravané potřebují posílit právě kraje. Smlouvu s klubem neprodloužil Juroška, v létě může být volný také křídelník Jan Navrátil, jehož setrvání v Uherském Hradišti rovněž vůbec není jisté.

Aby toho nebylo málo, po sezoně ve Slovácku končí také útočník Zajíc, jenž je domluvený s Mladou Boleslaví. Fanoušci už během soustředění spekulovali, zda se nejlepší střelec neodpojil od týmu a neodcestoval domů.

Rodák ze Suchovských Mlýnů měl ale svalové problémy, proto v Chorvatsku odehrál pouze závěrečnou půlhodinu sobotního zápasu s Dinamem Záhřeb.

Na zkoušce naopak dál zůstávají Holiš, Mareček, Dijinari i Koita.

„Nikdo z nich herně nepropadl ani nezklamal. Naopak, všichni ukázali svůj potenciál a je docela možné, že někdo u nás i zůstane. Rozhodneme se v týdnu,“ uvedl Šumulikoski.

První zahraniční soustředění neabsolvoval pouze Václav Jurečka. Posila z Opavy zůstala doma a doléčovala zranění. Zítra už se ale normálně připojí k týmu, který si pobyt v Umagu pochvaloval.

„Zázemí bylo komfortní. Důležité bylo, že nám vyšlo počasí. Pršelo pouze při zápase s Dinamem Záhřeb, jinak bylo hezky,“ dodává Šumulikoski.