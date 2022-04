„V minulém zápase mu to tam nepadlo, když jej gólman vychytal, tentokrát to trefil excelentně,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Domácí opora se po Reinberkově přihrávce v šestnáctce zbavila bránícího se Greššáka a výstavní technickou střelou k tyči nedala Macíkovi šanci.

„Při rozcvičce to takto přesně kopl třikrát. Perfektní je, že mu to vyšlo i v zápase,“ uvedl Mucha.

Kadlec a spol. potvrdili, že se jim na Sigmu daří. Slovácko s Olomoucí neinkasovalo již 580 minut, vyhrálo čtyři z posledních pěti vzájemných ligových duelů.

„Jsme rádi, že jsme tento těžký zápas zvládli za tři body,“ pochvaloval si také Mucha.

Duel pevných a zkušených obran rozsekla jedna povedená akce, jinak to byl v zimních kulisách spíš boj. „Vstup nám docela vyšel, ale od pětadvacáté minuty jsme trochu ztráceli půdu pod nohama. Naopak soupeř získával hodně odražených míčů, my jsme hráli hodně složitě, ale nepustili jsme hosty do žádné šance,“ hodnotil duel Mucha.

Ve druhé půli už byli domácí přesnější a svoje ofenzivní snažení vyjádřili vítězným gólem. „Sigma sice dobře presovala, ale nedostala se k žádné šanci,“ uvedl bývalý špičkový ligový záložník, který vedl finalistu letošního MOL Cupu místo hlavního kouče Martina Svědíka, jenž kvůli disciplinárnímu trestu usedl jenom na tribunu.

Slovácko to však zvládlo i bez jeho přítomnosti na lavičce či v kabině.

Nepříjemností však v sobotu bylo daleko víc. Kvůli nemoci chyběl ruský záložník Levin, už ve 25. minutě střídal zraněný gólman Fryšták, jehož pozici mezi třemi tyčemi zaujal debutant Borek. „Chtěl bych ho pochválit. Byl to jeho první ligový zápas. Co měl, to vyřešil,“ uvedl Mucha.

Hráče z obrany po střídání gólmanů nabádal k obezřetnosti a jednoduchosti.

„Jirka posbíral centry dobře. Nevyšel mu jeden odkop, ale jinak nohama pracoval solidně. Byl jsem za něj rád, protože s námi normálně trénuje a za svoji práci si šanci zaslouží,“ míní.

Jak to bude s brankáři dál, zatím netuší. „Fryšták má natažený úpon třísla, Nguyen doléčuje zranění. Poslední dva či tři dny vyklusával, lehce pracoval s míčem. Je šance, že se dá do zápasu s Karvinou dohromady. Uvidíme ale, co bude za týden,“ dodal Mucha.