Jeden významný odchovanec Slovácka bohatou kariéru končí, další je právě na vrcholu. Nespojuje je pouze rodné město, mateřský oddíl, ale i Bayer Leverkusen. Loučící se kapitán Michal Kadlec v jeho dresu před lety získal bundesligové stříbro, brankář Matěj Kovář letos slavil dokonce bundesligový titul. A brzy mohou přijít další úspěchy a trofeje.

Matěj Kovář v dresu Sparty. | Foto: Profimedia

Čtyřiadvacetiletý rodák z Uherského Hradiště se ve středu večer společně s dalšími českými fotbalisty Patrikem Schickem a Adamem Hložkem v Dublinu představí ve finále Evropské ligy proti Atalantě Bergamo, v sobotu v Berlíně pak ve finále domácího poháru vyzve druholigový Kaiserslautern.

Slovácko je na nohou, svého odchovance na dálku sleduje a podporuje ho.

„Určitě je to pro nás všechny velká čest, že náš klub pomohl vychovat takto skvělého brankáře. I když Kovi neměl nejjednodušší cestu, šel si od začátku za svým cílem, překonal všechny překážky a nyní si užívá skvělé období. My mu to samozřejmě ze srdce přejeme,“ říká bývalý ligový gólman a hlavní trenér mládežnických brankářů ve Slovácku Petr Drobisz.

Někdejší jednička Slovácka, Jablonce či Olomouce vedl Kováře na začátku kariéry.

„Neřekl bych, že byl v dětství nějak extra nadaný, že by vyčníval nad ostatními. Spíš měl v sobě víru, touhu něco dokázat a za tím si šel,“ říká Drobisz.

„Nikdy nepřestával věřit, nepochyboval o správnosti své cesty. Pořád tvrdě pracoval a zlepšoval se,“ pokračuje.

„Nehledal výmluvy. Neříkal, že to nejde. Spíš neustále hledal cestičky, jak se posunout. Nezastavili ho ani dílčí nezdary,“ přidává.

Kovář odešel z rodného Uherského Hradiště do Manchesteru United na začátku roku 2018. Bývalý mládežnický reprezentant zaujal trenéry slavného anglického klubu během týdenní zkoušky a po přestupu ze Slovácka podepsal smlouvu na dva a půl roku.

„Největší podíl na tom asi měl Luděk Mikloško, který má na ostrovech velké jméno. Samozřejmě Matěj musel něco předvést, rozhodla jeho kvalita,“ míní Drobisz.

Na soupisku prvního týmu Rudých ďáblů byl zařazen v sezoně 2021/22, moc šancí ale nedostal, hostoval ve třetiligových klubech Swindon a Burton.

„I tak mu angažmá na ostrovech velmi pomohlo. V silné konkurenci se zocelil. Věděl, že když v Anglii vydrží, bude na očích. I proto odmítl první nabídku Sparty, kam odešel na hostování až za rok,“ líčí Drobisz.

Kovář v minulé sezoně pomohl Spartě vrátil na Letnou mistrovský titul. Loni v létě jej za 5 milionů eur vykoupil Leverkusen.

Za Bayer letos odchytal všechny zápasy domácího poháru a skupinové fáze Evropské ligy. V bundeslize nastoupil jenom jednou.

„Je vidět, že mu narostlo sebevědomí, působí suverénním dojmem. Prošel Manchesterem United, jeho technika je na špičkové úrovni. Velmi silný je i po mentální stránce,“ chválí bývalého svěřence.

Pokud se mladý Moravan osvědčí v poháru, třeba se stane novou jedničkou Bayeru. „Určitě na to má,“ přikyvuje Drobisz. „Leverkusen ho nekupoval, aby dělal dvojku. V mých očích se pořád zlepšuje, může se dostat i do jiného špičkového klubu v Evropě. Pokud bude mít štěstí, kterému jde naproti, a chytat pravidelně, přijde ještě lepší nabídka,“ nepochybuje.

„Jeho kroky mi dávají smysl. Neustále se posouvá. Má na to, aby z něj byla i jednička české reprezentace. Pořád je ale ještě mladý, má čas. Pokud však bude pravidelně chytat v bundeslize, šanci dostane,“ nepochybuje.

Drobisz už Kováře tak často jako dřív nevídá, kontakt ale spolu udržují. Trenér Slovácka někdejšímu svěřenci občas napíše, na dálku něco vzkáže.

„Naposledy jsme se viděli v Hradišti, když tady Sparta slavila titul. Prohodili jsme jenom pár slov. Dříve se tady uměl zastavit, teď ale nemá tolik času,“ ví dobře.

Kovář prožívá v Leverkusenu snovou sezonu. Bayer stal prvním týmem v historii německé ligy, který prošel celou soutěží bez porážky.

Svůj premiérový mistrovský titul získal už pět kol před koncem. Nasbíral 90 bodů a zůstal jediný bod za rekordem Bayernu Mnichov z roku 2013.

Zároveň ukončil jedenáctiletou nadvládu bavorského velkoklubu. Šňůru bez porážky protáhl napříč všemi soutěžemi už na 51 zápasů.

Slovácku jaro naopak nevyšlo podle představ. V klubu se ale dál věnují hlavně výchově mládeže. Neuvěřitelně se zvedl starší dorost, daří se i mladším kategoriím.

Drobisz má na starosti gólmany. Dohlíží na jejich růst, vývoj. Zda se někdo přiblíží Kováři, půjde v jeho šlépějích, není jisté.

„Kluci jsou šikovní, mají talent, snahu, ale otázka je, zda budou schopní kariéře obětovat tolik co Matěj,“ líčí.

Slušně našlápnuto má Jiří Borek. Jednadvacetiletý gólman si v české nejvyšší soutěži připsal pět startů, nyní hostuje v druholigovém Vyškově.

„V některých věcech se mu podobá. Rovněž hledá cesty, kudy jít. Některé věci se sice otočily proti němu, ale pořád je na cestě vzhůru. Věřím, že pokud na sobě nepřestane pracovat, v lize se usadí natrvalo,“ dodává.