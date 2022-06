„Byl tam zájem z obou stran, takže jsme se dohodli celkem rychle. Slovácko hraje poslední dva roky nahoře, do toho navíc může nakouknout do pohárové Evropy. Ty ambice tam jsou jak ze strany Slovácka, tak i pro mě. Jsem rád, že se to uzavřelo a je čas se na soutěže připravit,“ říká k přestupu na Slovácko třiatřicetiletý forvard.

Kozák začínal s fotbalem v Opavě, odkud v létě 2008 přestoupil do Lazia Řím. V Itálii začínal v juniorském týmu, pak hostoval v druholigové Brescii.

Fotbalisty Slovácka posílil zkušený útočník Libor Kozák.Zdroj: 1. FC Slovácko

V prvním týmu Lazia strávil tři sezony, ve kterých odehrál 56 zápasů a zaznamenal 10 branek.

V září 2013 přestoupil do Aston Villy. V Anglii se však potýkal se zdravotními problémy, když mu spoluhráč na tréninku zlomil nohu, a tak v Premier League odehrál pouze čtrnáct zápasů a zaznamenal čtyři branky.

Po uzdravení zamířil do druhé italské ligy, kde hrál za Bari a Livorno.

V lednu 2019 přestoupil do Liberce, o půl roku později zamířil do Sparty a v létě 2021 odešel do maďarského klubu Puskás Academia.

V české lize odehrál 58 ligových zápasů, ve kterých vstřelil pětadvacet branek. Libor Kozák oblékal rovněž reprezentační dres a ve kterém v devíti zápasech zaznamenal dva góly.