V přípravě s ligovým kádrem je vůbec poprvé. Jak se mu trénuje pod dohledem velezkušených mazáků a exreprezentantů, jako jsou Milan Petržela nebo třeba Michal Kadlec?

„Je to super, dávají do kabiny pozitivní energii, jsou to super kluci a spoluhráči,“ pochvaluje si Kudela a hodnotí dosavadní přípravu. „Je to hodně náročné, fyzicky i psychicky, ale jsem rád, že můžu být v kádru.“

S fotbalem začal ve své rodné vesnici, ve Smolině, pak se přesunul do Valašských Klobouk.

„Tam jsem byl asi do jedenácti let, potom přišla nabídka odejít hrát za Slovácko. Vůbec netuším, kdo si mě tehdy všimnul, asi na nějakém mládežnickém turnaji, ale jsem rád, že jsem šel,“ popisuje svoji cestu do mládežnických kategorií klubu.

Žije ve Smolině, to je malá vesnice, která je součástí Valašských Klobouk. K rodišti známého reprezentanta a odchovance Slovácka, Ondřeje Kúdely, do Pitína, je to nějakých dvacet kilometrů.

„Nejsme rodina. Je to jenom shoda jmen, vůbec nejsme příbuzní. Můj bratr se také dokonce jmenuje Ondřej,“ vysvětluje Martin Kudela a ke své rodině ještě dodává. „Nejsme moc fotbalová rodina, bratr hrál jen chvilku a taťka hrával za Brumov hokej.“

Fotbalové cíle Marina Kudely jsou nalajnované. Dostat se do kádru Martina Svědíka a zaknihovat si první ligový start. Mladý fotbalista, který hrával za béčko na pozici středního defenzivního záložníka, věří, že se mu to podaří.

„Jasně, chci se dostat do ligového kádru, ale pokud to nevyjde, tak zklamaný nebudu, bude potřeba dál tvrdě trénovat,“ říká na závěr mladík, který mimo fotbal ještě studuje ekonomiku.