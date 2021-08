Celek z Uherského Hradiště před vlastním publikem zvládli i třetí letošní duel a před reprezentační přestávkou se s třinácti body drží před Baníkem v elitní čtyřce, což si všichni v klubu přáli.

„Jsme spokojení. Prohráli jsme jenom v Plzni, ostatní zápasy jsme zvládli. Držíme se na dostřel předním příčkám,“ těší trenéra Slovácka Josefa Muchu, který stejně jako před týdnem v Jablonci vedl Moravany z pozice hlavního kouče.

Nadřízeného Svědíka, jenž sledoval duel z tribuny, zastoupil společně se sportovním manažerem Šumulikovskim skvěle.

Fotbalisté Slovácka to ale proti houževnatému sokovi jednoduché neměli. „Věděli jsme, že to bude velmi těžké utkání. Pardubice nás předtím dvakrát porazily, proto jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Vítězství je vydřené,“ prohlásil Mucha.

Domácí si cestu za dalším úspěchem poněkud zkomplikovali. Když v 15. minutě svítilo na tabuli 2:0, vypadalo to na jasný zápas, rozhodnuto ale ještě nebylo.

„V prvním poločase jsme měli více ze hry, byli aktivní. Vstřelili jsme dvě branky, ale klidně jich mohlo být i víc. Bohužel další šance jsme nevyužili, neproduktivita nás trápí dál,“ uvedl Mucha.

Zatímco Daníček a Petržela mířili do černého, Jurečka se v koncovce soužil. Vedení Slovácka mohl několikrát navýšit, ale na hostujícího gólmana Markoviče si na rozdíl od parťáků nepřišel.

„Všichni bychom mu přáli, aby se chytil. Samotného ho trápí, že mu to tam nepadá. Sice v Jablonci gól dal a do šancí se dostává, ale musí být produktivnější. Až začne střílet branky, bude ještě platnější,“ věří Mucha. „Doba, kdy se chytne a bude šance proměňovat, ale přijde,“ věří.

Nyní Jurečkovy branky celek z Uherského Hradiště nepotřebuje. Vítězí i bez nich. Pardubice sice vrátil po změně stran Cadú, jenž se náramně trefil z trestného kopu, ale nic dalšího domácí protivníkovi nepovolili.

„Druhý poločas už z naší strany nebyl tolik fotbalový. Soupeř po krásném gólu ze standardní situace ožil, ale jinak jsme ho do ničeho nepustili,“ říká Mucha.

Slovácku se znovu osvědčila sázka na tři stopery. Kadlec s Hofmannem a Daníčkem to vzadu zvládli slušně, vzadu jim pomohli i halfbeci Reinberkem s Holzerem.

„Poslední zápasy jsme to takto odehráli a zvládli jsme je. Máme víc variant a je dobře, že jsme schopní zvládnout oba systémy. To je taky to, co nám v závěru pomohlo,“ těší zkušeného kouče.

Celek z Uherského Hradiště navíc dohrál zápas v jedenácti lidech, což není v letošní obvyklé. Podle Muchy to ale předzápasové téma nebylo, o červené kartě se v kabině Slovácka nikdo nebavil.

Ani vlastně nebyl důvod. „Protože ty minulé vyplynuly z toho, že jsme byli v souboji pozdě nebo do něj šli špatně. To se prostě ve fotbale stává,“ říká v klidu.

„Věřím, že už tuto sérii máme za sebou a že do konce sezony už žádnou červenou kartu nedostaneme,“ doufá s úsměvem.