„Zápasy se budou nahrazovat jinak, příprava probíhá normálně – jakoby se hrálo. V týdnu se pro nás nic podstatného nezměnilo, cyklus je stejný,“ popisuje výjimečnou situaci Lukáš Sadílek.

Místo soubojů s hráči Olomouce si museli svěřenci trenéra Martina Svědíka hledat náhradní program.

„O víkendu jsme měli volno, ale stejně je všechno zavřené, tak v úvahu přicházelo jen nějaké provětrání venku, ale byl jsem doma,“ povídá o prožitém víkendu ofenzivní záložník Slovácka a přidal výhled na následující týden.

„Nic zvláštního, bude probíhat klasicky. V pondělí máme sraz a trénujeme jakoby sezona pokračovala. Budeme se připravovat každý den, v úterý je na programu dokonce dvoufázový trénink.“

Apel od vedení

Vedení klubu svým hráčům doporučilo, aby se na veřejnosti moc neukazovali a neohrozili ostatní členy kádru.

„Apeloval na nás hlavně trenér, abychom moc mezi lidi nechodili. Potkáváme se v kabině každý den, každý má rodinu a nechce nikoho ohrožovat,“ dobře ví Lukáš Sadílek, který ještě dodává.

„To, co se děje, rozhodně není příjemné. Pro dobro všech, bych byl rád, aby ta situace byla co nejdříve za námi,“ přeje si na závěr.

Michal Sadílek o koronaviru v Eindhovenu

Jeho mladší bratr Michal Sadílek, který je od roku 2015 v nizozemském velkoklubu PSV Eindhoven, glosoval evropskou pandemii koronaviru na svém facebookovém profilu.

„Je to samozřejmě aktuální i tady v Eindhovenu. Přiznám se, že to zatím tak detailně nesleduji, ale tuším, že aktuálně je zde nakažených přes šest stovek lidí. Víc než z místních médií mám informace od své přítelkyně, která mě pravidelně informuje. Díky tomu jsem například zjistil, že v nemocnici, která je od mého bytu asi padesát metrů, leží několik pacientů, kteří měli pozitivní test na koronavirus,“ hlásí odchovanec Slovácka přímo z Eindhovenu.

Pod dohledem

Stejně jako u nás, tak i v Nizozemsku má fotbalová liga stopku.

„V tomhle měsíci už nesehrajeme žádné utkání. Klub už přijal několik opatření, které musíme striktně dodržovat. Nemůžeme si navzájem podávat ruce, maximálně loktem. Každý den jsme kontrolovaní, měří se nám teplota a zkoumá se, jestli nemáme nějaké příznaky. Dezinfekční prostředky jsou nyní v klubu na každém rohu. Nejvíce je zasažený region Brabant, do kterého spadá právě Eindhoven a dalších šest klubů,“ popisuje Michal Sadílek situaci.

Nehraje se liga, nehrají ani záložní týmy, jsou zavřena mládežnická centra. Hráči slavného nizozemského klubu jsou na tom podobně jako kluby z naší FORTUNA:LIGY, také v Nizozemsku probíhá jenom příprava.

„Naše tréninky ale zatím probíhají normálně. Četl jsem rozhovor s Tondou Barákem, že jsou v Itálii rozdělení do více skupin, kde si jen přihrávají a nemůžou ani do soubojů. Nic takového u nás zatím není.“

Zápas s Řeckem?

Michal Sadílek byl vinou zdravotních problémů téměř tři měsíce bez fotbalu. Koncem února nastoupil poprvé po zdravotní pauze v záložním týmu PSV Eindhoven. Pomaličku se dostával zpět do herního rytmu a kondice. Patří také mezi opory reprezentace do jednadvaceti let, kterou by mělo čekat koncem měsíce důležité kvalifikační utkání.

„Pro mě osobně je pauza nepříjemná v tom, že jsem se vracel po zranění a chtěl odehrát co nejvíce zápasů, abych se rozehrál před reprezentační přestávkou. Čeká nás totiž důležitý kvalifikační zápas v Řecku. Situace se ale mění každou hodinou, takže je otázka, zda-li vůbec dostaneme povolení k odletu. V tuhle chvíli jsou samozřejmě důležitější věci a hlavní je zůstat zdravý,“ dobře ví rodák z Uherského Ostrohu.