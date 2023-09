Venku letos pokaždé bodovali, dokonce ani jednou neinkasovali. Po duelech v Ostravě, v Ďolíčku s Bohemians 1905 a Pardubicích ale čeká na fotbalisty Slovácka pořádná zatěžkávací zkouška. Svědíkův tým se po reprezentační přestávce představí na půdě úřadujícího šampiona, pražské Sparty.

Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu: 1. FC Slovácko - Sparta Praha, 18. května 2022 v Uherském Hradišti. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Bude to jiný level než ostatní zápasy,“ tuší trenér brankářů Slovácka Luboš Přibyl.

Obhájce titulu je ve skvělé formě. Pražané naposledy zvítězili v Liberci 2:0 a před reprezentační pauzou si pojistili vedení v tabulce.

Po postupu do skupiny Evropské ligy přes Dinamo Záhřeb ani v sedmém utkání této sezony nejvyšší soutěže neprohrál, z toho šestkrát zvítězil.

„Sparta je velice těžký soupeř, hlavně v domácím prostředí je ohromně silná, dává hodně gólů,“ vnímá Přibyl.

„Každé utkání ale začíná za stavu 0:0, a i my jsme tam v minulosti byli schopní uhrát solidní výsledek, dokonce i vyhrát, takže se o to nyní pokusíme znovu,“ slibuje fanouškům.

Celek z Uherského Hradiště si musí dát pozor hlavně na Lukáše Haraslína. Slovenský křídelník je s pěti brankami nejlepším střelcem FORTUNA:LIGY.

Na Spartě se musíme odrazit od nuly vzadu, přeje si gólman Slovácka Heča

Slušnou výkonnost si ale udržují i Srb Birmančević, Kairinen či ex-slovácký Sadílek. Vpředu je nebezpečný Kuchta, hlavně ve vzdušných soubojích dominují kapitán Krejčí či další stoper Sörensen.

„Důležité bude, abychom co nejdéle udrželi čisté konto. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet,“ říká Přibyl.

Slovácko se může opřít o výtečnou defenzivu, pevnou obranu. Moravané v sedmi duelech inkasovali stejně jako Sparta pouze pět branek. „Je důležité, že málo inkasujeme, protože moc gólů nedáváme, takže tím získáváme body,“ ví dobře Přibyl.

Celek z Uherského Hradiště třikrát vyhrál 1:0, i to leccos vypovídá. „Ale je to zásluha nejen gólmanů, kteří dokážou nějakou šanci soupeře zlikvidovat, chytit, ale vizitka defenzivy celého mužstva. Jde to v ruku v ruce,“ míní Přibyl.

Pikantní duel v neděli čeká na Milana Heču. Zkušený gólman se v létě vrátil do Slovácka právě ze Sparty, kde se loučil ziskem mistrovského titulu. Tentokrát bude rodák z Krumvíře na Břeclavsku stát na opačné straně.

„Těším se hodně. Doufám, že zápas dobře zvládneme. Vždy je velká výzva udržet venku nulu a od toho se musíme odrážet. Sparta má sice silnou ofenzivu, ale věřím, že když budeme kompaktní, můžeme zvládnout i tento zápas,“ dodal Heča.