Nebudou je tížit záchranářské starosti. Mohou hrát konečně uvolněně, bez tlaku na výsledek.

Slovácko proti Dukle | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Je to určitě příjemné. Povedlo se nám to dvě kola před koncem. Víme, že máme klid. V předcházejících zápasech jsme byli pod tlakem, teď to z nás spadlo,“ přiznává krajní obránce Slovácka Jan Juroška.