Svěřenci trenéra Svědíka se ve středeční dohrávce 8. kola FORTUNA:LIGY utkají s Baníkem Ostrava. Atraktivní duel dvou tabulkových sousedů začíná na vítkovickém stadionu v šestnáct hodin.

Celek z Uherského Hradiště chce proti Baníku potvrdit povedený vstup do druhé poloviny sezony a navázat na předcházející tři výhry.

„V dohrávce nás ale čeká velká kvalita. Pečlivě jsme sledovali zápas Baníku se Spartou a máme z něj spoustu poznatků, které budou vyplývat pro naši hru. Chceme se prezentovat solidní hrou s dobrou obranou, překvapit z brejku a jet domů spokojeni aspoň s bodem," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Pátá Ostrava bodovala v lize sedmkrát za sebou. Doma podlehla pouze vedoucí Slavii a stejně jako Slovácko útočí na nejvyšší příčky. Přitom má navíc k dobru ještě další odložený domácí zápas s Libercem. „V tabulce je od čtvrtého do desátého místa rozdíl jen čtyř bodů. To je velká motivace pro nás, ale i pro soupeře, který cítí šanci se udržet nahoře. Ztrácíme na ně dva body a chceme vyhrát," řekl asistent ostravského trenéra Ivan Kopecký.

Celku z Uherského Hradiště bude v Ostravě scházet křídelník Petržela, který v sobotním zápase inkasoval nepříjemnou ránu do obličeje a kvůli problémům s okem má nařízený klid. Zcela fit nejsou ani Cicilia, Tomič a Mareček. Zdravotní problémy má i kapitán Daníček.

„O jeho startu se rozhodne až těsně před zápasem,“ říká Palinek.

Domácí se zase musí obejít bez vykartovaného Potočného, naopak útočník Zajíc se poprvé po svém konci ve Slovácku postaví mateřskému klubu.

„Určitě od něj hrozí nebezpečí, ale Baník má plno dobrých útočníků. Uvidíme, kdo proti nám naskočí,“ uvedl stoper Slovácka Jaromír Srubek.

Rodák z Opavy prožil v Ostravě většinu kariéry, dres Baníku nosil až do staršího dorostu. Nyní se do města vrátí jako soupeř.

„Baník je pro každého nepříjemný a hodně agresivní protivník, který má silný střed hřiště a hodně ostré kraje. Oba beci jsou ofenzivní, takže do naší šestnáctky budou lítat centry. Musíme se s jeho důrazem vyrovnat,“ pronesl Srubek.

Trenér Baníku Luboš Kozel po bezbrankové remíze se Spartou nevylučuje změny v sestavě.

„Máme teď před sebou více utkání, takže určitá rotace bude,“ připouští.

Start Jurošky a Šašinky, kteří stejně jako Zajíc prošli Slováckem, je ale vyloučený. I bez nich jsou ale domácí velmi nebezpeční.

„Po herní stránce jsme proti Spartě podali velmi slušný výkon. Bota nás ale tlačí v koncovce a finální fázi. Někdy to je o tom dát branku, to se může odrazit na psychice a řešení situací je pak někdy snazší. V tabulce je od čtvrtého do desátého místa jen rozdíl čtyř bodů, to je velká motivace pro nás, ale i pro soupeře, který cítí šanci se udržet nahoře. Máme na ně dva body a chceme vyhrát, ale víme, že Slovácko je silný soupeř,“ uvedl na klubovém webu asistent trenéra Ostravy Ivan Kopecký.

Hráči si hlavně přejí, aby při utkání panovaly lepší podmínky než o mrazivém víkendu.

„Doufám, že už nebude taková hrozná zima,“ přeje si záložník Baníku Daniel Tetour. Už v úterý se ale oteplilo, teploty mají i nadále stoupat.

„Bude složitější se během dvou dní připravit na další těžké utkání a pak zase na další, protože už v sobotu hrajeme ve Zlíně. Teď ten leden bude náročnější, ale věřím, že se s tím zdárně popereme,“ dodal někdejší středopolař Dukly.

Také utkání na vítkovickém městském stadionu se odehraje bez diváků. „Výhoda to pro nás ale nebude,“ míní Srubek.

FORTUNA:LIGA, dohrávka 8. kola -

FC Baník Ostrava (5.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: středa v 16.00, Městský stadion Ostrava

Rozhodčí: Pechanec - Paták, Horák (Vojkovský) | VAR: Cieslar | AVAR: Caletka

Ligová bilance: 15-6-13

Poslední zápas: 1:0 (52. Pokorný, 15. února 2020)

Pravděpodobné sestavy: Ostrava: Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš, Kaloč – De Azevedo, Tetour, Holzer – Zajíc. Trenér: Kozel.

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec – Daníček - Jurečka, Sadílek, Kohút, Havlík, Navrátil – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1