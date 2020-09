„Rozhodně nesmíme nic podcenit. Stačí se podívat na jejich soupisku a člověk vidí řadu kvalitních hráčů, kteří mají ligové zkušenosti na rozdávání, takže rozhodně nás tam nečeká nic jednoduchého. Musíme podat koncentrovaný týmový výkon a být efektivní v koncovce,“ burcuje kapitán Slovácka Vlastimil Daníček.

Celek z Uherského Hradiště je po dobrém vstupu do sezony v pohodě. Také Tepličtí odstartovali nový ročník dobře, když v Příbrami zvítězili 3:1, ale v dalším venkovním zápase neuspěli proti nováčkovi z Pardubic, kterému ve vršovickém Ďolíčku podlehli 1:2.

„Je to pro ně první domácí zápas, budou se chtít ukázat. Navíc v posledním utkání prohráli, takže to budou to chtít napravit,“ ví Daníček.

Moravané se ale na skláře pečlivě chystali. „Snad to do soboty doladíme,“ věří zkušený středopolař.

Hráči Slovácka doufají, že se jim na Stínadlech podaří zopakoval výkon z letošního jara, kdy na severu Čech remizovali 0:0. Teď by chtěli svoje snažení okořenit i brankami.

„Posledně jsme se v Teplicích prezentovali dobrým výkonem. Vyhrát se tam určitě dá, ale musíme proměňovat šance. Na to jsme ostatně doplatili i v posledním zápase, kde jsme byli lepší, ale střelecky jsme se prosadit nedokázali. Pro nás to tehdy byla jednoznačně ztráta,“ uvědomuje si Daníček.

Hlavní je, aby se utkání vůbec odehrálo. Skláři se totiž od minulého týdne potýkali s nákazou koronavirem, jejich tréninkový proces byl narušený. Pozitivní test na covid-19 měl kustod Poustka i jeden z hráčů. V posledních dnech se ale mužstvo trenéra Stanislava Hejkala připravovalo naplno a vyhlíží sobotní souboj s nevyzpytatelným celkem z Uherského Hradiště, které má na svém kontě čtyři body.

Na duel fanoušci nemusí v rouškách, musí se ale řídit speciálními pokyny.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FK Teplice (8.) – 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: sobota v 17.00, Na Stínadlech

Rozhodčí: Rejžek – Moláček, Matoušek (Hanousek)

Ligová bilance: 13-17-6

Poslední zápas: 0:0 (8. března 2020)

Pravděpodobné sestavy: Teplice: Grigar – Paradin, Heidenreich, Mareček – Vondrášek, Kučera, Trubač, Žitný, D. Černý – Řezníček, Mareš.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek – Petržela, Daníček, Hellebrand, Havlík, Navrátil – Cicilia.

Tip deníku: 1:1