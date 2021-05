Celek z Uherského Hradiště nechce vyklidit pozice. Naopak, dál žije svoji pohádkovou sezonu. K dovršení úspěšného tažení ale potřebuje zabrat, v posledních čtyřech kolech urvat nějaké body, aby udržel náskok před pátou Plzní a hlavně před šestým Libercem.

Bude to fuška, strhující finiš, Moravané ale o sobě nepochybují. Věří, že nejlepší ročník v klubové historii zdárně dokončí.

„V sezoně vždycky přijdou nějaké výkyvy, nás to potkalo v této fázi, v posledních kolech. Ve hře je ještě dvanáct bodů, mužstvo kvalitu má. Pořád to máme dobře rozehrané, budeme se rvát až do konce,“ slibuje asistent trenéra Josef Mucha.

„Určitě všichni toužíme po tom, abychom skončili do pátého místa. Snad se nám to podaří. Uděláme všechno proto, abychom to zvládli,“ slibuje.

Někdejší záložník Zlína či Olomouce v minulém kole vedl Slovácko z pozice hlavního kouče, protože trenér Svědík trpěl na tribuně po čtyřech žlutých kartách. Kvůli disciplinárnímu trestu nesměl na střídačku ani o poločase do kabiny, v neděli v Karviné už zase bude na své obvyklé pozice, ve své roli.

Celek z Uherského Hradiště věří, že na severu Moravy odčiní poslední nezdar a proti oblíbenému soupeři potvrdí velmi příznivou bilanci z posledních vzájemných utkání. Slovácko porazilo Karvinou pětkrát za sebou shodným výsledkem 2:0, předtím ale se stejným protivníkem čtyřikrát v řadě neuspěli.

I teď to budou mít Kadlec a spol. hodně těžké. „Bez ohledu na soupeře tam musíme jet pro vítězství, urvat tři body a zůstat v tabulce tam, kde jsme,“ burcuje kapitán Slovácka Vlastimil Daníček. „Chceme to zase nakopnout, dostat to na vlnu, na které jsme se vezli pár zápasů zpátky. Musíme dokázat, že i v takových situacích umíme bodovat,“ přidává bojovně.

Problém je, že ze sestavy vypadli hned čtyři borci. Ke zraněnému Kalabiškovi, který už letos nejspíše dohrál, minule přibyl druhý krajní bek Reinberk, kvůli čtyřem žlutým kartám nenastoupí ani Havlík s Kohútem. „Věřím, že to zvládneme i bez nich. Kádr je celkem široký, dostanou šanci jiní,“ říká Mucha.

Severomoravané po výměně trenéra a návratu známého kouče Webera ožili. V minulém ligovém kole uhráli v Pardubicích remízu 2:2, která jim definitivně zajistila záchranu v nejvyšší soutěži.

„Je to úleva, jsme rádi, že jsme to zvládli s určitým předstihem,“ řekl záložník Karviné Lukáš Bartošák, který v Ďolíčku proti Východočechům vystřelil Slezanům v 81. minutě přesnou trefou z přímého kopu klíčový bod.

Další bude moci získat Karviná v neděli, kdy doma přivítá Slovácko. „Záchrana je hezká, my ale chceme skončit v tabulce co nejvýše. Na stadion už může určitý počet fanoušků, budeme chtít dát hlavně kvůli nim co nejvíce gólů a vyhrát,“ dodal Bartošák.

FORTUNA:LIGA, 31. kolo -

MFK Karviná (12.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle v 15.00, Městský stadion Karviná - Ráj

Rozhodčí: Pechanec - Hock, Leška (Vojkovský) | VAR: Proske | AVAR: Kotík

Ligová bilance: 1-3-6

Poslední zápas: 0:2 (52. Daníček z penalty, 59. Kliment, 16. ledna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Karviná: Ciupa – Tavares, Šindelář, Eduardo, Bartošák – Qose, Mangabeira – Čmelík, Herc, Mikuš – Papadopulos. Trenér: Weber.

Slovácko: Bajza - Tomič, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Petržela, Daníček, Sadílek, Jurečka, Navrátil – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 0:2