Fotbalisté Slovácka přivítali v dalším přípravném zápase Liptovský Mikuláš. Tatran je nováček nejvyšší slovenské soutěže. Domácí nastoupili bez lehce zraněného Hofmanna, šrámy z uplynulého zápasu si léčil také Petržela, brankář Bajza odpočíval na lavičce.

Na staroměstském Širůchu patřil úvod domácímu týmu. Už po jedenácti minutách hry vstřelil branku Kalabiška, když dorazil do sítě vyražený balon po hlavičce Jurečky – 1:0.

„Prvních dvacet minut jsme hráli velice dobře, z toho také vyplynula také naše úvodní branka,“ hodnotil úvod zápasu asistent trenéra Jan Palinek.

Parádní střelou se v polovině poločasu prezentoval Holzer, k brance scházely centimetry.

Do druhé půlky poslal trenér Svědík zbrusu novou jedenáctku. V úmorném vedru stála za pozornost utěšená střela Diviška, ale hostující gólman balon vyrazil.

Definitiva výsledku přišla v závěrečné desetiminutovce. V 80. minutě centroval Tomič a důrazný Vecheta v pádu zakončil přesně – 2:0.

O pět minut později aktivní Vecheta vstřelil svoji druhou branku. Jeho první střela sice skončila na tyči, ale mladičký útočník se z dorážky nemýlil – 3:0.

„Dobře jsme balon u lajny vykombinovali, pak přišel centr na přední tyč, Tomič mě našel perfektně. Trefil jsem to, takže spokojenost. Druhý gól přišel po centru do vápna. Zpracoval jsem si balon, viděl jsem v bráně prostor, ale první trefa ještě skončila na tyči. Podruhé jsem už míč dorazil do brány,“ okomentoval obě branky Filip Vecheta.

Asistent trenéra Jan Palinek hodnotil zápas takto: „Velmi dobrý soupeř, s dobrou organizací. Někdy jsme zbytečně vyhazovali balony, ve hře jsme měli laciné ztráty míče. V závěru jsme dali dvě branky a soupeře už k ničemu nepustil. Znovu říkám, že to byl velmi kvalitní zápas s dobrým soupeřem.“

Svěřenci trenéra Martina Svědíka hrají další přípravný zápas v pátek 2. července. Ve Vídni se střetnou s ruským Orenburgem. Výkop zápasu je v sedmnáct hodin.

Přípravné utkání -

1. FC Slovácko – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:0 (1:0)

Branky: 11. Kalabiška, 80. a 85. Vecheta.

Rozhodčí: P. Julínek – J. Julínek, Lakomý.

1.FC Slovácko 1. poločas: Nguyen - Kalabiška, Kadlec, Srubek, Šimko, Reinberk, Holzer, Kudela, Havlík, Jurečka, Cicilia.

2. poločas: Nemrava - Merdovič, Daníček, Tomič, Divíšek, Mareček, Navrátil, Polášek, Sadílek, Vecheta, Šašinka. Trenér: M. Svědík.