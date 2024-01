ROZHOVOR/ Trenér Jan Kameník mu gratuloval, kouč Roman Skuhravý mu Slovácko doporučoval. Patrik Blahút zažil oba české trenéry ve slovenské lize. V jarní časti FORTUNA: LIGY pozná dalšího českého kouče – Martina Svědíka.

Fotbalista Patrik Blahút po příchodu do Slovácka | Video: Stanislav Dufka

Slovenský fotbalista přichází do Uherského Hradiště na půlroční hostování. Je odhodlaný v klubu, který bojuje o evropské poháry, uspět.

„Uvědomuji si, kde jsem přišel. Chci hlavně zabojovat o místo v sestavě. Je to velká výzva, nechám na hřišti všechno. Mám na to půl roku a v létě si moje účinkování vyhodnotíme,“ povídá odhodlaně šestadvacetiletý záložník.

Jak se zrodil váš příchod na Slovácko?

Velmi rychle. Ve čtvrtek jsme dostal první informace a v neděli už jsem byl v Turecku na soustředění.

Přicházíte na půlroční hostování. Byl ve hře i přestup?

O tom nevím. Nabídka byla na hostování, tak to i skončilo.

Váhal jste nad nabídkou z první české ligy?

Mile mě to překvapilo, je to pro mě obrovská výzva. Česká liga je víc fyzicky náročnější, bude to i pro mě náročnější, ale mám rád výzvy, neváhal jsem.

PATRIK BLAHÚT

26 let, Voznica,

2019/ 2022 – FK POHRONIE ŽIAR N.H. DOLNÁ ŽDAŇA - 87 zápasů. 4 branky.

2022/2023 - FK ŽELEZÁRNY PODBREZOVÁ – 28 zápasů, 6 branek.

Radil jste se o přestupu s někým? Na koho nejvíc dáte?

Se snoubenkou, ta mě podporuje ve všem. Řekla, že nemám váhat.

Slovácko hrálo v létě proti Podbrezové přípravný zápas. Vzpomínáte?

Jasně, hrál jsem tehdy hrozně. Tuším, že jsme dostali čtyři branky. Slovácko na mě udělalo výborný dojem. Napadali nás, hráli vysoký presink, neměli jsme čas vůbec na nic, taky to tak dopadlo.

Trenérem Podbrezové je Roman Skuhravý. Mluvili jste spolu o přestupu?

Mluvili, řekl mi, že je to obrovská výzva, že bych měl jít. Vnímal jsem to podobně. Všechno se upeklo velmi rychle, ani nějak nebyl čas o tom víc přemýšlet.

Na podzim jste měl ve slovenské lize skvělá čísla. Dal jste šest branek. Byl to váš nejpovedenější podzim v kariéře?

Jednoznačně. Za ten rok, co jsem hrál v Podbrezové, jsem udělal největší herní progres. Ten rok mi velmi pomohl, podzim byl vyvrcholením loňského roku.

Myslíte, že díky podzimu jste získal angažmá ve Slovácku.

Myslím, že ano.

Na jakém postu jste hrával? Jaký je vás nejoblíbenější?

V Podbrezové jsme hráli systémem 3-4-3, hrál jsem levého halfbeka. To znamená, že ve čtyřčlenné záložní formaci jsou měl na starosti celou levou lajnu. Jsem pravák, tak musím říct, že se mi lepší hraje z pravé strany. Tam se cítím lepší.

Do české ligy přicházejí pravidelně fotbalisté ze Slovenska. Čím myslíte, že je pro ně česká soutěž přitažlivá?

Hlavně je tu vyšší divácký zájem, na stadionech bývá daleko lepší atmosféra. Každý hráč chce takou atmosféru zažít. Pro mě to byl jeden z hlavních důvodů příchodu.

Co víte o Slovácku?

Vím, že je to rodinný klub, je tu dobrá parta, dobří lidé. Těšil jsem se do Hradiště. První dojmy z kabiny to jenom potvrzují – jsou výborné. Chlapci jsou milý, snaží se mi pomáhat. Budu se to snažit vrátit mančaftu v tréninku, ale hlavně v zápasech.

Trenér Martin Svědík je na své hráče hodně náročný. Už jste to poznal?

Ano, už jsem to poznal.

Můžete to rozvést. Jsou tréninky náročnější?

Je tam hodně běhání bez míče, jsou náročnější. Na druhou stranu jen to nás dokáže posunout dopředu.

Co od vás trenér očekává?

Mluvili jsme o tom, ale to bych ještě raději nerozváděl.

Představte se čtenářům. Jaké byly vaše fotbalové začátky?

S fotbalem jsem začínal v mojí rodné dědině, to je Voznica (Banskobystrický kraj). V dědině nás vyrůstalo hodně fotbalistů, šlo to spontánně. Fotbal jsme hrávali pořád a všude, prostě kde se dalo. V žácích jsem přešel do Žarnovice, tam jsem hrával do čtrnácti let.

Byl okamžik, kdy jste si řekl, že už byste se mohl fotbalem živit?

Asi v ten moment, když jsem se jako sedmnáctiletý dostal do prvního týmu FK Pohronie, to jsem si uvědomil, že by mohl být fotbal moje obživa.

Vzpomínáte na svůj první zápas v mužské kategorii?Byl to třetí liga, to jsem měl sedmnáct roků, nastoupil jsem v Krásně nad Kysucou. To byl moje první zkušenost s mužským fotbalem. První ligový zápas jsem odehrál proti Slovanu Bratislava, bylo to na domácím hřišti. Bylo vyprodáno, byla vynikající atmosféra, sice jsme prohráli 1:3, ale i tak to byl krásný zážitek.

Byl to zápas, který vám nejvíc utkvěl v paměti?

Ani ne. Víc vzpomínám na podzimní utkání v Trenčíně. S Podbrezovou jsme tam vyhráli 2:1, všude byl sníh, na tom terénu to moc fotbal nebyl, ale dal jsem gól. Bylo to krásné vítězství.

Stihl jste už navštívit město?

Ano, byl jsem už v jedné kavárně. Měl jsem nastudované fotky z domu. Město se mi líbí, okolí také.

Slovácko odlétá v sobotu na druhé soustředění. Těšíte se?

Jasně. V zahraničí jsem na soustředění ještě nebyl. Buď jsem byl v klubu, kde to nechtěl trenér, nebo v klubu, kde na to nebyly finance. Je to pro mě novinka, musím říct, že pozitivní.

Jaké máte cíle do jarní části soutěže?

Uvědomuji si, kde jsem přišel. Chci hlavně zabojovat o místo v sestavě. Je to velká výzva, nechám na hřišti všechno. Mám na to půl roku a v létě si moje účinkování vyhodnotíme. Věřím si, na českou ligu se těším.