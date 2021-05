Šestadvacetiletý středopolař má ale více možností, kam po nevydařené sezoně zamíří. Svoji situaci bude řešit až po závěrečných dvou kolech.

Podle informací Deníku je ale zájemců o služby kreativního fotbalisty víc.

Moravský klub však díky postupu do nově vzniklé Evropské konferenční ligy v boji o Trávníka bez šance rozhodně není.

„Zájem Slovácka registrujeme, rozhodně je jedním z adeptů na Michalovo další působiště, nicméně úplně zase tak konkrétní být nemůžu. Michalova situace však vyžaduje nějaké řešení. Jeho herní vytížení ve Spartě není optimální. Snažíme se hledat kluby v Čechách i zahraniční,“ uvedl hráčský agent a místopředseda představenstva GLOBAL SPORTS David Zika.

I když má mutěnický rodák na Letné smlouvu ještě na příští sezonu, je nepravděpodobné, že by ve Spartě setrval další rok.

„Těžko říct, co Sparta zamýšlí, ale pokud budeme číst mezi řádky, asi bude bude chtít, aby si našel jiný klub, protože nepředpokládám, že by se jeho situace najednou změnila a začal víc hrát, když na jeho pozici ve středu hřiště je velký přetlak,“ míní Zíka.

Pod novým trenérem Vrbou je jedničkou ve Spartě na pozici číslo deset kapitán Dočkal, přednost má i talentovaný Karabec. Trávník na jaře nastupuje jen sporadicky, v posledních třech ligových duelech nehrál vůbec.

Přitom před příchodem na Letnou zářil. V Jablonci, kam přestoupil v létě 2015 ze Slovácka, se vypracoval mezi klíčové hráče, opory mužstva.

V zeleném dresu nastřílel deset gólů za sezonu, vytvářel šance spoluhráčům.

Ve Spartě kam se před dvěma lety přesunul ze severu Čech, ale očekávání nenaplnil.

Jeho výkony měly sestupnou tendenci, v 59 soutěžních zápasech se ani jednou netrefil.

Chybí mu herní vytížení a hlavně čísla, i proto ve slavném klubu strádá.

Vysvobozením by měl být odchod do menšího klubu, v němž by měl důležitou roli.

Slovácko by v tomto ohledu bylo ideální, vždyť v klubu ožili i odepsaní veteráni Kadlec s Petrželou.

„V první řadě se budeme snažit splnit Michalovo přání jakožto hráče. Uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. Nebráníme se však hostování ani přestupu,“ říká Zíka.

Celek z Uherského Hradiště však miliony za Trávníka těžko dá. To není jeho styl.

Přitom kádr po avizovaných odchodech stopera Hofmanna a útočníka Klimenta do zahraničí nutně potřebuje doplnit, rozšířit.

Peníze by klub mohl získat za přestup záložníků Sadílka s Havlíkem, kterým stejně jako Trávníkovi končí smlouva až za rok.

Tady se nabízí i možná výměna. Otázka je, zda by kouč Vrba o některého středopolaře Slovácka stál.

Každopádně z provinčního celku na východě republiky se po historické sezoně a letošnímu úspěchu stává pro hráče z hlavního města zajímavá destinace.

Z místa, kam se dřív nehrnuli, je najednou atraktivní klub. „Věřím, že tomu tak může být,“ přitakává Zíka. „Když se podíváme pár let zpátky, něco podobného se stalo Zlínu, který díky postupu do Evropské ligy získal několik zajímavých hráčů. Nyní také Slovácko dokázalo, že i z Moravy se jde dostat do pohárů, kde bude reprezentovat Českou republiku. Určitě postup Slovácka může pro řadu hráčů zvýšit zájem a atraktivitu,“ vnímá.

Vedení klubu se toho pokusí využít. Do svých služeb ale láká především ctižádostivé a perspektivní fotbalisty. Jeden z nejstarších celků totiž potřebuje nutně omladit.