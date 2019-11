„Náš tým je po třech výhrách psychicky v pohodě, ale nesmí nás to ukolébat. Musíme se dál prezentovat poctivými a kvalitními výkony," ví trenér Slovácka Martin Svědík.

Jednoduché to ale proti klokanům mít rozhodně nebudou.

„Bohemians tuto sezonu dělají hodně bodů doma, kde je ženou jejich fanoušci. Po příchodu Luďka Klusáčka trochu změnili styl hry, chtějí víc zapracovat na defenzivě a organizaci, ale jsou i nebezpeční v přechodové fázi. Na jejich výpady a kombinace si musíme dát velký pozor. Nesmí nás zmást jejich prohra na Spartě 0:4, je zkreslující," pravil Svědík.

Náročný kouč bude mít na rozdíl od předcházejícího domácího zápasu s Opavou k dispozici také trojici hráčů, která minulé kolo vynechala kvůli kartám. V Praze mohou nastoupit kapitán Daníček, stoper Kadlec i krajní bek Divíšek.

„Slovácko letos dělá výsledky, které jim přináší body. Trenér je nutí, aby běhali, disponují i kvalitou na střídačce. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí," řekl asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Oba týmy půjdou do páteční televizní předehrávky v úplně jiném rozpoložení. Zatímco Moravané pětkrát v řadě neprohráli, Pražané zvítězili v jediném z posledních šesti kol. „

Klokani budou spoléhat na domácí prostředí. Před vlastními diváky totiž zatím neprohráli.

„Ze všech týmů, které v Ďolíčku letos hrály, bude Slovácko asi nejtěžší,“ myslí si Brabec. „My ale budeme chtít prodloužit naši sérii na domácím stadionu. Pokud by se nám to povedlo, tak by to bylo skvělé," ví bývalý stoper.

Pražanům se proti Slovácku daří, poslední tři zápasy v lize s ním Bohemians neprohráli a podlehli mu pouze v jednom z uplynulých šesti utkání. Poslední dva vzájemné duely ale skončily remízou.

„Nebude to nic jednoduchého,“ ví záložník Slovácka Marek Havlík. „Někdo si možná myslí, že když jsou na spodku tabulky, tak je přejedeme. Ale Bohemka bude doma chtít vyhrát a po vysoké porážce na Spartě nedostat žádný gól. Soupeř má vpředu mladé, rychlé kluky, navíc mužstvo dostalo impulz v podobě nového trenéra,“ připomíná Havlík.

Bohemians po angažování kouče Klusáčka doma porazili Opavu 1:0, ale v následujícím kole prohráli se Spartou 0:4. „Zápas na Letné je již za námi. Věřím, že si příležitosti vytvoříme i proti Slovácku a proměníme je," dodal Brabec.

Bohemians 1905 (12.) -1. FC Slovácko (5.)

Výkop: dnes v 18.00, stadion Ďolíček

Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vitner (Julínek)

Ligová bilance: 6-8-11

Poslední zápas: 0:0 (11. května 2019)

Pravděpodobné sestavy: Bohemians 1905: La Giang – Bartek, Krch, Pokorný, Podaný – Havel, Vaníček, Jindříšek, Rada, Vodháněl – Keita.

Slovácko: Trmal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko – Petržela, Daníček, Havlík, Navrátil – Šašinka – Zajíc.

Tip deníku: 1:1