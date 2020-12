V lize debutoval 13. září 2003 v domácím zápasem s Příbramí, v nejvyšší fotbalové soutěži strávil Milan Petržela neuvěřitelných sedmnáct sezon. Pokud se nestane něco mimořádného, odehraje zkušený sedmatřicetiletý záložník ve středu proti Brnu jubilejní čtyřstý zápas ve FORTUNA:LIZE.

Milan Petržela v akci | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Nijak zvlášť to neprožívám, ale je to pěkné číslo,“ usmívá se bývalá hráč Sparty, Plzně, Jablonce či německého Augsburku, jenž se do Uherského Hradiště vrátil loni v létě, aby na Moravě zakončil svoji profesionální kariéru a klubu splatil svůj dluh z doby, kdy jej funkcionáři Synotu vykoupili z tehdy druholigových Drnovic.