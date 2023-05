Mají velkou šanci přeskočit Bohemku, dostat se na vytouženou čtvrtou pozici. Zatímco klokany v sobotu čeká těžká šichta na půdě vedoucí Sparty, fotbalisté Slovácka doma v souběžně hraném duelu vyzvou Sigmu Olomouc.

Fotbalisté Slovácka se v sobotu doma utkají se Sigmou Olomouc. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Zaváhání nepřichází v úvahu. Vzhledem k losu, když v závěrečných dvou duelech sezony vyzvou Spartu a Slavii, jen další bodový zisk zřejmě udrží Svědíkův tým ve hře o evropské poháry.

„Na Konferenční ligu nám mohou stačit tři body, ale nemusí stačit ani šest. Je těžké předvídat, kolik jich ve zbytku sezony musíme uhrát. My se jich ale pokusíme získat co nejvíce,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Naposledy v Ďolíčku brali Moravané po bezbrankové remíze bod. Nerozhodný výsledek nepotěšil žádného z rivalů.

„Je pravda, že Bohemku jsme mohli přeskočit, bohužel to nevyšlo. Remíza pro nás byla málo, ale jako komplikaci a problém to nevidím. Pro nás to byl dobrý signál v tom, že na konci sezony má naše výkonnost vzestupnou tendenci,“ těší Baránka.

Celek z Uherského Hradiště už předcházející duely neřeší, dívá se dopředu. Před sebou mají poslední tři zápasy, které chce zvládnout co nejlépe.

„A na co to bude stačit, se teprve uvidí,“ uvedl Baránek.

Déšť nevadil. Strání slavilo na Letné. Podívejte se na předávání poháru

Letošní ligoví finiš slibuje na obou koncích tabulky velké drama. Rozhodnuto není o mistrovi ani o sestupujícím, boj to bude až do konce.

„Já moc nadstavbu nemám rád, ale letos se to sešlo tak, že většina týmů o něco hraje. Ať už nahoře nebo dole, pro fanoušky je to zajímavější. Snad se na konci budeme smát i my,“ přeje si Baránek.

Pokud chtějí borci ze Slovácka na konci ročníku slavit a radovat se, musí zdolat Sigmu.

Týmu z Uherského Hradiště se proti Sigmě relativně daří. V posledních osmi zápasech s Hanáky neprohrál a jen třikrát inkasoval.

Pět duelů ale skončilo remízou a i teď se dá čekat vyrovnaná bitva.

„Sigma i v zápasech, co nezvládla výsledkově, herně nepropadla. Má zkušený a věkově celkem vyvážený mančaft. Víme, že nás nečeká nic lehkého. Trenéři je připraví takticky i mentálně. Na zápas se ale těšíme. Bude dobrá kulisa,“ očekává.

Také Kadlec a spol. se ale na moravského rivala pečlivě chystají. Byť překvapit protivníka není vůbec jednoduché. Znají se trenéři Svědík s Jílkem i hráči. Moc věcí v nabitém kalendáři vymýšlet nejde.

„Principy naší hry jsou stejné. Mění se jen věci jako je napadání,“ tvrdí Baránek.

„Kluci dostanou mustry, před konkrétním zápasem se jim to akorát snažíme oživit. Do každého zápasu jdeme s nějakým taktickým záměrem, ale kdyby to náhodou nefungovalo, máme i plán B a C,“ vzkazuje soupeřům.

Trenér Strání: Je to něco úžasného, ale oslavy si nechám až po zisku double

Ne všichni hráči ale požadavky trenérů chápou hned. „Je pravda, že některým se to musí říct víckrát,“ přiznává s úsměvem Baránek. „V našem týmu je to ale celkem v pohodě,“ přidal.

Podobné je to i v Olomouci. Nečekaná výhra nad Plzní dává Sigmě šanci porvat se ještě o čtvrtou příčku. Musela by ale v posledních třech zápasech výrazně zabrat a bodovat.

Proti Viktorii Hanáci zvítězila po jedenácti letech a stejnou sérii potřebuje přerušit i tentokrát. Na půdě Slovácka totiž nevyhráli od února 2012 (1:0). A stejně jako s Plzní i tentokrát u toho byl Jan Navrátil. Od té doby devětkrát tři body Sigma nepřivezla (4 prohry, 5 remíz).

Navíc fotbalisté Sigmy čekají na gólovou radost na Městském stadionu Miroslava Valenty už 396 minut. V posledních čtyřech duelech totiž vyšli naprázdno. Teď se dlouhé čekání pokusí zlomit.

Duel třetího kola nadstavbové části o titul startuje v sobotu v 15 hodin.